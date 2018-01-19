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Gişe bak

Gişe bak
İngiltere tahtının beşinci sıradaki varisi olan ile ABD'li oyuncu nişanlısı 'ın aşkı tarihe geçti. 19 Mayıs'ta Windsor Şatosu'nda evlenecek olan çiftin aşklarının filme çekileceği söylendi. Filmin adının, "The Royal Love Story" olduğu kaydedildi. Yapımcı Liz Gateley tarafından doğrulanan filmin yayınlanma tarihi ise henüz belli değil.
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