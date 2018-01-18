ABD'de yayınlanan "Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ının İçinden" adlı tartışmalı kitaptaki ifadeler dünyayı sarsmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın zihinsel sağlığı ile ilgili spekülasyon başlamıştı. Bu yönde kamuoyunda oluşan kaygıyı dindirmek isteyenBeyaz Saray Doktoru Ronny Jackson, Trump'ın sağlığının mükemmel olduğunu açıkladı. Jackson, "Başkan Trump'ın bilişsel yeteneği veya nörolojik işlevleri hakkında endişe yok" dedi. Geçen hafta, Trump, ABD başkanlığı koltuğuna oturmasından bu yana ilk sağlık muayenesinde üç saatlik bir incelemeye tabi tutulmuştu.

TEK SORUN FAZLA KİLOLARI

Sağlık testlerinin Başkan Trump'ın kendi isteği doğrultusunda yapıldığını belirten Jackson, "Başkan tütün ve alkolden uzak duruyor. Uzun vadeli sağlığının tadını çıkarmaya devam ediyor" dedi. Ancak Dr. Jackson, 71 yaşındaki ABD Başkanı Trump'ın tek probleminin fazla kiloları olduğuna değindi.

TESTTE ÇOK ZORLANMADI

Habertürk'ün haberine göre Beyaz Saray doktorları, Ziad Nasreddin'in 2005 yılında bulduğu ve dünyada en yaygın olan Moca testini kullandı. Puanlamanın 30 üzerinden 26 ve üstü çıkması beyinsel fonksiyonlarının normal olduğu anlamına geliyor. Dünyada pek çok dile çevrilen bu 'zorlu' testin farklı versiyonları da bulunuyor. Bir sayfalık kısa sorulardan oluşan testte, hafızanın işlevi, zıtlık kapasitesi, konsantrasyon, dil ve hesap yeteneği ölçülüyor. Test sırasında Trump'a, basit toplama çıkarma işlemi, "tren ile bisiklet arasındaki ortak noktayı bulmak" ile "deve, gergedan ve aslan gibi canlılardan oluşan 3 hayvanı tanımlamak" gibi sorular soruldu. Aynı zamanda teste katılan kişiden an itibarıyla bulunduğu konumu, şehir ve saati söylemesi isteniyor. Yaklaşık 10 dakika süren test sırasında Trump'tan küp şeklinde bir şekil çizmesi de istendi.

'AKILLI DEĞİL DÂHİYİM'

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak tarihinde hakkındaki iddialara ilişkin olarak Twitter hesabından "Esasında hayatım boyunca sahip olduğum en önemli iki servet; akli istikrar sahibi olmak ve gerçekten akıllı olmaktı. Sahtekâr Hillary Clinton da bu kozları çok sert oynamıştı ama herkesin bildiği gibi başarısız oldu. Ben çok başarılı bir işadamıyken meşhur bir TV yıldızı, sonra da (ilk denememde) ABD başkanı oldum. Sanırım bu akıllı değil, dâhi sınıfına girer... Ve çok da istikrarlı bir dâhi" ifadesini paylaşmıştı.