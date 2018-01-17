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ajanı

Beyaz saray ajanı
Bahçeşehir Üniversitesi'- nin (BAÜ) düzenlediği "Generalin oğlunun gözünden Kudüs" konferansında konuşan İsrailli yazar ve aktivist Miko Peled, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesini ve Suriye'nin kuzeyindeki sınıra 30 bin kişilik ordu yerleştirmesini 'düşüncesizlik' olarak nitelendirdi. Peled bu gelişmelerle ilgili olarak "Şüphesiz ki İsrail'in Beyaz Saray'daki ajanı, Başkan Trump'ın damadının bununla bir ilgisi var" diye konuştu.


Selva ÜNAL - Betül USTA
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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