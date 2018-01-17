Beyaz saray ajanı

BahçeşehirÜniversitesi'-nin (BAÜ)düzenlediği "Generalinoğlunun gözünden Kudüs"konferansında konuşanİsrailli yazar ve aktivist MikoPeled, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'inbaşkenti olarak ilan etmesini veSuriye'nin kuzeyindeki sınıra 30bin kişilik ordu yerleştirmesini'düşüncesizlik' olarak nitelendirdi.Peled bu gelişmelerle ilgili olarak"Şüphesiz ki İsrail'in BeyazSaray'daki ajanı, BaşkanTrump'ın damadının bununlabir ilgisi var" diye konuştu.
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