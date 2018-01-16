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şok etti

Cumhurbaşkanı ’ın gençliğinde geçimini sağlamak için erotik hikayeler yazdığına dikkat çekildi

Macron şok etti
Fransa'nın en genç Cumhurbaşkanı sıfatına sahip olan Emmanuel 'un hakkında, gazeteci Maele Brun'un yazdığı biyografiden bazı kısımlar sızdırıldı. Biyografiye göre, şimdilerde 40 yaşında olan Macron, 16 yaşındayken bir kitap yazdı ve bu kitap erotik bir kitaptı. Macron'un kitabını, o dönemki bir komşusu daktiloya çekti. Gazeteci Brun'a konuşan komşu, "Cüretkâr bir romandı, biraz açık seçikti. Elbette gerçek hayattaki isimler kullanılmamıştı ancak bana kalırsa o zamanlardaki hislerini ifade etme ihtiyacı duymuştu" derken herhangi bir kopya saklamadığını ifade etti. Seçim programında "Devrim" adında bir kitap yayınlayan Macron'un gençliğinde yayınlanmamış iki roman yazdığı bilinirken söz konusu erotik kitabın bir kopyasının kendisi tarafından saklanıp saklanmadığı ise belirtilmedi.
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