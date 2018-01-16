Macron şok etti

Fransa'nın en genç Cumhurbaşkanısıfatına sahip olanEmmanuel Macron'un hakkında,gazeteci Maele Brun'un yazdığıbiyografiden bazı kısımlarsızdırıldı. Biyografiye göre, şimdilerde40 yaşında olan Macron, 16yaşındayken bir kitap yazdı ve bukitap erotik bir kitaptı. Macron'unkitabını, o dönemki bir komşusudaktiloya çekti. Gazeteci Brun'akonuşan komşu, "Cüretkâr birromandı, biraz açık seçikti.Elbette gerçek hayattakiisimler kullanılmamıştı ancakbana kalırsa o zamanlardakihislerini ifade etme ihtiyacıduymuştu" derken herhangibir kopya saklamadığını ifadeetti. Seçim programında "Devrim"adında bir kitap yayınlayan Macron'ungençliğinde yayınlanmamışiki roman yazdığı bilinirkensöz konusu erotik kitabın bir kopyasınınkendisi tarafından saklanıpsaklanmadığı ise belirtilmedi.
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