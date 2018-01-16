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Kucak dolusu füze

Başbakanı Netanyahu, ’da mevkidaşı Modi’ye sarıldı ve “Size füze satalım” dedi

Kucak dolusu füze
Filistin'e zulmeden Başbakanı Binyamin Netanyahu dün soluğu 'da aldı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından kucak dolusu ilgiyle karşılaştı! Tabi bunun ardında başka planlar vardı. Netanyahu'nun söz konusu ziyaretinin nedeninin yalnızca ikili ilişkileri güçlendirmek değil, iptal edilen füze anlaşmasını yeniden gündeme taşımak olduğu vurgulandı. Görüşmede, Hindistan'ın son dönemde iptal ettiği 500 milyon dolarlık tanksavar füzesi anlaşması masaya yatırıldı.
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