Kucak dolusu füze

Filistin'e zulmeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün soluğu Hindistan'da aldı. Hindistan Başbakanı NarendraModi tarafından kucak dolusu ilgiyle karşılaştı! Tabi bunun ardında başka planlar vardı. Netanyahu'nun söz konusu ziyaretinin nedeninin yalnızca ikili ilişkileri güçlendirmek değil, iptal edilen füze anlaşmasını yeniden gündeme taşımak olduğu vurgulandı. Görüşmede, Hindistan'ın son dönemde iptal ettiği 500 milyon dolarlık tanksavar füzesi anlaşması masaya yatırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.