Hawaii fişek

ABD’nin 50’inci eyaleti olan Hawaii’nin ödü patladı. Ada sakinelrine acil koduyla “Füze tehdidi var. Sığınak arayın” mesajı yollandı. Büyük panik yaşandı. 38 dakika sonra yanlış alarm verildiği ortaya çıktı...
Tatil, deniz ve çiçeklerin kenti olan Hawaii korkuya karıştı. ABD'nin 50. ve son eyaleti olarak bilinen Hawaii'de, bir balistik füzenin adaya yöneldiğine dair verilen yanlış acil durum uyarısı panik yarattı. Adalıların cep telefonlarına sabah saatlerinde acil uyarı koduyla "Hawaii'ye yönelik balistik füze tehdidi var. Derhal sığınak arayın. Bu bir tatbikat değildir" bilgisi gönderildi. Mesajı alan Hawaii halkı büyük paniğe kapıldı. İnsanlar sığınaklara akın etti. Belirli noktalarda trafik kilitlenirken, kimi sığınak girişlerinde izdiham yaşandı. Ancak mesajdan 38 dakika sonra yanlış alarm verildiği ortaya çıktı. Hawaii Acil Durum Dairesi Sözcüsü Richard Repoza, telefonlara gönderilen uyarının yanlış alarm olduğunu açıklarken, olayın soruşturulduğunu söyledi. Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hawaii adasına yönelik bir füze saldırısı yapıldığına dair alarmın yanlış olduğunu duyurdu. Söz konusu yanlış alarmın nasıl verildiği ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Nükleer saldırı durumunda ABD'nin çevresindeki füze tespit radarları, saldırıyı önceden bölge komutanlıklarına iletiyor. Kamusal uyarılar da bu radarlardan verilen alarmlar üzerinden yapılıyor.
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