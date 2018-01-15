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El mahkum

bin Talal, 19 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 100 isminden biriydi. Suudi hükümetinin istediği 728 milyon doları ödemeyi reddetti. Bu nedenle tutuklu bulunduğu Ritz ’nden alınıp Al Ha’ir Hapishanesi’ne gönderildi...

El mahkum
SUUDİ Arabistan'da sular durulmadı. Geçtiğimiz aylarda başlayan yolsuzluk operasyonu, dalga dalga arttı. Her şey 'ın yolsuzlukla mücadele komisyonu kurmasıyla başladı. Komisyonun başında ise Kral'ın oğlu Prens Muhammed bin Selman yer aldı. Selman'ın talimatıyla 11 prens, 4 bakan ve onlarca işadamı gözaltına alındı. Zanlılar arasında 19 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 100 isminden biri olan bin Talal da vardı. Talal'la birlikte diğer işadamları gözaltına alınıp başkent Riyad'daki Ritz 'nde sorgulandı. Servetlerinin bir kısmını vermeyi kabul eden prens ve işadamları, serbest bırakıldı.

MÜZAKERE SÜRÜYORMUŞ
Ancak Prens El Velid bin Talal, bu gruba katılmadı. Suudi hükümetinin istediği 728 milyon doları ödemeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine Prens Talal, buradan Al Ha'ir Hapishanesi'ne yollandı. Bir Suudi yetkili ise Talal ile müzakerelerin sürdüğünü ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığını açıkladı. Öte yandan gözaltı dalgası prens ve işadamlarının ailelerine de sıçramıştı. Söz konusu isimler arasında El Velid bin Talal'ın 4. eşi olan Amira Al Taweel da vardı. Amira'nın hala gözaltında tutulduğu ve bir otelde bulunduğu vurgulandı. Ayrıca operasyonda prenslerin eşi ve çocukları da ev hapsine alınmıştı.

KÜRESEL MİLYARDER
63 yaşındaki Prens El Velid bin Talal, küresel ölçekteki şirketlere yaptığı yatırımlarla biliniyor. Talal'ın şirketlerden bazıları şöyle: Twitter, Euro Disney, Twentieth Century Fox, lüks oteller ile Suudi Arabistan'da yapımı devam eden ve tamamlandığında dünyanın en yüksek binası olacak olan kule. Bu arada El Velid zaman zaman özel yaşamındaki ilginç haberlerle de dikkat çekiyordu. "Prens El Velid sarayında kendisini eğlendirmesi için cüceler tutuyor" şeklindeki iddia, uzun süre gündemde kalmıştı.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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