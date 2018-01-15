Prens El Velid bin Talal, 19 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 100 isminden biriydi. Suudi hükümetinin istediği 728 milyon doları ödemeyi reddetti. Bu nedenle tutuklu bulunduğu Ritz Carlton Oteli’nden alınıp Al Ha’ir Hapishanesi’ne gönderildi...
SUUDİ Arabistan'da sular durulmadı. Geçtiğimiz aylarda başlayan yolsuzluk operasyonu, dalga dalga arttı. Her şey Kral Abdullah'ın yolsuzlukla mücadele komisyonu kurmasıyla başladı. Komisyonun başında ise Kral'ın oğlu Prens Muhammed bin Selman yer aldı. Selman'ın talimatıyla 11 prens, 4 bakan ve onlarca işadamı gözaltına alındı. Zanlılar arasında 19 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 100 isminden biri olan Prens El Velid bin Talal da vardı. Talal'la birlikte diğer işadamları gözaltına alınıp başkent Riyad'daki Ritz Carlton Oteli'nde sorgulandı. Servetlerinin bir kısmını vermeyi kabul eden prens ve işadamları, serbest bırakıldı.
MÜZAKERE SÜRÜYORMUŞ
Ancak Prens El Velid bin Talal, bu gruba katılmadı. Suudi hükümetinin istediği 728 milyon doları ödemeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine Prens Talal, buradan Al Ha'ir Hapishanesi'ne yollandı. Bir Suudi yetkili ise Talal ile müzakerelerin sürdüğünü ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığını açıkladı. Öte yandan gözaltı dalgası prens ve işadamlarının ailelerine de sıçramıştı. Söz konusu isimler arasında El Velid bin Talal'ın 4. eşi olan Amira Al Taweel da vardı. Amira'nın hala gözaltında tutulduğu ve bir otelde bulunduğu vurgulandı. Ayrıca operasyonda prenslerin eşi ve çocukları da ev hapsine alınmıştı.
KÜRESEL MİLYARDER 63 yaşındakiPrens El Velid bin Talal,küresel ölçekteki şirketlereyaptığı yatırımlarla biliniyor. Talal'ınşirketlerden bazıları şöyle: Twitter,Euro Disney, Twentieth Century Fox,lüks oteller ile Suudi Arabistan'dayapımı devam eden ve tamamlandığındadünyanın en yüksek binası olacak olankule. Bu arada El Velid zaman zaman özelyaşamındaki ilginç haberlerle de dikkatçekiyordu. "Prens El Velid sarayındakendisini eğlendirmesi için cücelertutuyor" şeklindeki iddia,uzun süre gündemdekalmıştı.
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