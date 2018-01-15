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Çukura girdi!

Çukura girdi!
ABD Başkanı Donald , geçtiğimiz hafta leri hedef aldı. 'te yaptığı toplantıda bazı ve ülkelerinden gelen göçmenlere hakaretler yağdırdı. "Bu b.k çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz. Norveç'ten göçmen alalım" ifadesini kullandı. Skandal sonrası 54 Afrika ülkesinin Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçileri ayağa kalktı. Büyükelçiler, 'ta acil toplantı yaptı. Toplantının ardından Trump'ı kınayan ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride Trump'ın sözlerini geri alması ve özür dilemesi gerektiği vurgulandı. Bu arada Trump'ın hakaret ettiği göçmenler ona eşini hatırlattı. Melania Trump'ın da bir zamanlar göçmen olduğu vurgulandı.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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