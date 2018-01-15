Çukura girdi!

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta göçmenleri hedef aldı. Oval Ofis'te yaptığı toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere hakaretler yağdırdı. "Bu b.k çukuruülkelerden niye bu insanları kabulediyoruz. Norveç'ten göçmenalalım" ifadesini kullandı. Skandal sonrası 54 Afrika ülkesinin Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçileri ayağa kalktı. Büyükelçiler, New York'ta acil toplantı yaptı. Toplantınınardından Trump'ı kınayanortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride Trump'ın sözlerini geri alması ve özür dilemesi gerektiği vurgulandı. Bu arada Trump'ın hakaret ettiği göçmenler ona eşini hatırlattı. Melania Trump'ın da birzamanlar göçmen olduğuvurgulandı.
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