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Büyük kriz çıkaracak! Şeyh alıkonuldu

'da iktidardaki Al Sani ailesinden bin Ali'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti 'de alıkonulduğu iddia edildi.

Büyük kriz çıkaracak! Şeyh alıkonuldu

merkezli kanalında yer alan habere göre, , bir video kaydında Veliahtı bin Zayid tarafından misafir edildikten sonra alıkonulduğunu öne sürdü.

Abdullah, yayınlanan videoda, "Şu anda Abu Dabi'de bulunuyorum, Abu Dabi Veliahtı'nın misafiri idim. Şu anda engellenmiş durumdayım, bana çıkmamamı söylediler." dedi.

BİLGİ VERİLMEDİ
Abdullah olayların sorumluluğunun Şeyh Muhammed'e ait olduğunu belirterek, "Eğer başıma bir iş gelirse Katar devleti bundan beridir. Ben Şeyh Muhammed'in misafiri idim, şu andan sonra bir şey olması halinde tüm sorumluluk Şeyh Muhammed'e aittir." diye konuştu. Video kaydının ya da alıkonulmanın zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

ÖNDE GELEN MENSUPLARINDAN
Katar'ın 3'üncü emiri Şeyh Abdullah bin Casim'in torunu, 4'üncü emiri Şeyh Ali bin Abdullah'ın oğlu ve 5'inci emiri Şeyh Ahmed bin Ali'nin de kardeşi olan Abdullah, Al Sani ailesinin önde gelen mensuplarından biri olarak biliniyor.

Abdullah, geçen ağustos ayında ile Katar arasındaki hac krizinde ara bulucu rolüyle gündeme gelmişti.
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  • 14 Ocak 2018, Pazar 21:11
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