MOSSAD’ın İran itirafı

İsrail istihbarat servisi MOSSAD Başkanı Yossi Cohen, İsrail'in İran'da "kulağı ve gözü" olduğunu söyledi. Tahran'ın "Ortadoğu'daki emellerini gerçekleştirmek için güvenliğe daha fazla para harcadığını" öne süren Cohen, ABD'nin Ortadoğu anlayışının da Donald Trump'ın iktidara gelmesiyle değiştiğini kaydetti. ABD'nin Tahran yönetimi konusundaki fikirlerinin her geçen gün daha da sertleşeceğine dikkat çeken Cohen şöyle konuştu: İsrail Tahran'ı görmezden gelemez. bunun için atılması gereken her adımı atar. Tahran yönetimi de, İsrail'in bu konudaki tavrını da gayet iyi bilir...
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