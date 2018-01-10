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'da korkutan

Kirmanşah'ta 4,7 büyüklüğünde oldu.

İranda korkutan deprem
'nın batısında 4.7 büyüklüğünde meydana geldi.

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Aynı bölgede Kasım ayında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 530 kişi hayatını kaybetmiş ve 8 binden fazla kişi yaralanmıştı.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 23:12
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