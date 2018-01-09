Netanyahu'nun oğlunun skandal ses kaydı çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair'in, Tel Aviv'de gittiği bir striptiz kulübünde beraberindeki arkadaşına hesap ödetmek için babasının İsrail gazı konusunda arkadaşının babasına yaptığı "kıyaktan" bahsettiği bir ses kaydı yayınlandı.

İsrail medyası Netanyahu'nun ismi sık sık skandallarla gündeme gelen oğlu Yair'e ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı yayınladı.

İsrail'in en büyük televizyon kanallarından Hadashot'ta yayınlanan ve Yair Netanyahu ile doğalgaz zengini iş adamı Ori Maimon'un oğlu Kobi Maimon'a ait olduğu belirtilen ses kaydında, ikilinin hesabı kimin ödeyeceği konusunda tartıştığı duyuluyor.

Buna göre Netanyahu'nun oğlu Yair arkadaşına hitaben, "Kardeş sen benim için harcamalısın. Babam senin baban için harika bir anlaşma yaptı, (İsrail parlamentosu) Knesset'te bunun için mücadele etti. Kardeş, babam senin için 20 milyar dolarlık anlaşma ayarladı ve sen benim için 400 şekel (436 Türk lirası) ateşleyemiyor musun?" diyor.

İsrail basının Netanyahu'nun avukatının söz konusunu ses kaydının yayınlanmasını önlemeye çalıştığını yazdı. Ayrıca Yair'in striptiz kulübüne devletin verdiği araç ve korumalar eşliğinde gittiği kaydedildi.

Yair Netanyahu daha önce de İsrail soluna yönelik sosyal medyadan yaptığı nefret içerikli paylaşımlar nedeniyle birçok kez eleştiri konusu olmuştu.

NETANYAHU YOLSUZLUK SORUŞTURMASINA 7 KEZ İFADE VERDİ

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında polise yedi kez ifade vermişti. Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun da yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alınmıştı.



Netanyahu hakkında devam eden soruşturma, "iş adamlarından para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.



İddiaları reddeden Netanyahu, ülkedeki bazı medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.



Binyamin Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.