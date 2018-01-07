Yemen'in Sa'dah kentinde Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerine ait savaş uçağı düştü. Koalisyon, uçağın teknik bir arızadan dolayı düştüğünü açıkladı. Husi militanları ise uçağın kendilerinin düşürdüğünü iddia etti.
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri teknik arıza nedeniyle Yemen'in Sa'dah kentinde koalisyona ait uçağın düştüğünü açıkladı. Ancak Husi militanları ise uçağın kendilerinin düşürdüğünü iddia etti.
Koalisyon, Yemen'deki görevini bitirmek üzereyken dönüş yolunda düştüğünü belirterek, "Arap Koalisyonu ve Yemen ordusuna bağlı kara ve hava kuvvetleri, uçağın düştüğü bölgede pilotları kurtarmak için operasyon düzenlendi" açıklamasını yaptı.
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