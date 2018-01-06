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'da bomba paniği!

'nın başkenti 'da Kanasnki, Leningradiski ve Yaraoslavski tren istasyonları için yapılan bomba ihbarı paniğe neden oldu.

Moskovada bomba paniği!
'nın en büyük tren istasyonları olan Kazanski, Yaroslavski ve Lenngradski için bomba ihbarı yapıldı. Anonim olarak yapılan bir telefon çağrısı üzerine istasyonlara bomba imha uzmanları ve eğitilmiş köpekler gönderildi. Yetkililer yapılan inceleme çalışmaları doğrultusunda herhangi bir şüpheli madde bulunmadığını bildirdi. Ayrıca Noel kutlamalarına ilişkin istasyonlarda güvenlik sayısının artırıldığı belirtildi
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi 21:22
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