Masonlar ağlıyor

Dünyanın her ülkesinde gizli faaliyet gösteren Masonlar, Kraliçe II. Elizabeth'in ülkesi İngiltere'de sıkıntı yaşamaya başladı. İngilterePolis Federasyonu eskiBaşkanı Steve White, "Baştapolis teşkilatı olmak üzereMasonlar her yerde reformlarıengellemeye çalışıyor. Onlarteşkilat içinde çok güçlü" dedi. İngiltereBirleşik Büyük Locası Başkanı Dr. David Staples ise, 'ayrımcılığa neden olmadıklarını,ayrımcılığa uğradıklarını' söyledi. Staples şöyle konuştu: İnsanlarhem kamusal alanda hem desosyal yaşamda ayrımcılığamaruz kaldıklarında, masonlaronları localarında eşit insanlarolarak bağrına bastı. Bundan çok gurur duyuyoruz. Masonların bugün açıktan ayrımcılığa uğraması ve üyelerimizin birçoğunun bundan dolayı üyeliklerini gizli tutmak zorunda kalması bir utançtır. Polis Federasyonu veya başka bir yerdeki bir reformun, masonların örgütlü bir yapısı tarafından engellendiği düşüncesi son deree komiktir. Polislerin ve herhangi biralandan başka birilerinin Masonolmaması içinse kesinlikle hiçbirneden yoktur...
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en tehlikeli mason locası ittihastcılarda bunlardan dı osmanlıyı yıkanlar bunlar türkiyede yasaklansın
en tehlikeli mason locası ittihastcılarda bunlardan dı osmanlıyı yıkanlar bunlar türkiyede yasaklansın
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