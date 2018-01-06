 ;
Yol Durumu
  1. Eksi 35 derece ABD’yi korkuttu
  2. FBI soruşturma başlattı

ağlıyor

Dünyayı artık yönetememekten şikayetçi olan , ’de zor durumda. İngiltere Başkanı Dr. , ‘ayrımcılığa neden olmadıklarını, ayrımcılığa uğradıklarını’ söyledi.

Masonlar ağlıyor
Dünyanın her ülkesinde gizli faaliyet gösteren , Kraliçe II. Elizabeth'in ülkesi İngiltere'de sıkıntı yaşamaya başladı. İngiltere Polis Federasyonu eski Başkanı Steve White, "Başta polis teşkilatı olmak üzere Masonlar her yerde reformları engellemeye çalışıyor. Onlar teşkilat içinde çok güçlü" dedi. Başkanı Dr. David Staples ise, 'ayrımcılığa neden olmadıklarını, ayrımcılığa uğradıklarını' söyledi. Staples şöyle konuştu: İnsanlar hem kamusal alanda hem de sosyal yaşamda ayrımcılığa maruz kaldıklarında, masonlar onları localarında eşit insanlar olarak bağrına bastı. Bundan çok gurur duyuyoruz. Masonların bugün açıktan ayrımcılığa uğraması ve üyelerimizin birçoğunun bundan dolayı üyeliklerini gizli tutmak zorunda kalması bir utançtır. veya başka bir yerdeki bir reformun, masonların örgütlü bir yapısı tarafından engellendiği düşüncesi son deree komiktir. Polislerin ve herhangi bir alandan başka birilerinin Mason olmaması içinse kesinlikle hiçbir neden yoktur...
Etiketler: , , , ,
  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
ihsan ihsan

en tehlikeli mason locası ittihastcılarda bunlardan dı osmanlıyı yıkanlar bunlar türkiyede yasaklansın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.01.2018 11:27
ihsan ihsan

en tehlikeli mason locası ittihastcılarda bunlardan dı osmanlıyı yıkanlar bunlar türkiyede yasaklansın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.01.2018 11:27
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar