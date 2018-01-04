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İşte o milyoner

’de otel çalışanı , daha önce lotodan 6 sihirli rakamı bildi. Şimdi de yılbaşı çekilişinden 15 milyon TL’nin sahibi oldu...

İşte o milyoner
61 MİLYON liralık yılbaşı ikramiyesi, çeyrek bilete çıktı. idaresi dün kazanan 4 talihlinin de ikramiyelerini aldığını kamuoyuna bildirdi. Talihlilerden birinin 'nin Lefkoşa ilçesinde yaşayan ve Merit Otel'de çalışan Sedat Güner Öztürk olduğu öğrenildi. Öztürk, dün Ankara'ya giderek bileti teslim etti. İkramiyesinin ise cuma günü hesaba yatacağı öğrenildi. 3 çocuk babası adamın yakın arkadaşları, "Sedat çok uzun yıllardır loto ve piyango biletleri alırdı. Büyük ikramiyenin kendisine çıktığını çalışırken öğrendi. Hemen ailesiyle paylaştı" dedi. Milyoner adamın, geçmiş yıllarda da lotodan 6 bilerek büyük ikramiyeyi kazandığı ortaya çıktı. 38 yaşındaki talihlinin, daha sonra iş hayatında başarılı olamadığı öğrenildi.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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