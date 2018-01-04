İşte o milyoner

61 MİLYON liralık yılbaşı ikramiyesi, çeyrek bilete çıktı. Milli Piyango idaresi dün kazanan 4 talihlinin de ikramiyelerini aldığını kamuoyuna bildirdi. Talihlilerden birinin KKTC'nin Lefkoşa ilçesinde yaşayan ve Merit Otel'de çalışan Sedat Güner Öztürk olduğu öğrenildi. Öztürk, dün Ankara'ya giderek bileti teslim etti. İkramiyesinin ise cuma günü hesaba yatacağı öğrenildi. 3 çocuk babası adamınyakın arkadaşları, "Sedat çok uzunyıllardır loto ve piyango biletleri alırdı.Büyük ikramiyenin kendisine çıktığınıçalışırken öğrendi. Hemen ailesiylepaylaştı" dedi. Milyoner adamın, geçmiş yıllarda da lotodan 6 bilerek büyük ikramiyeyi kazandığı ortaya çıktı. 38 yaşındakitalihlinin, daha sonra iş hayatındabaşarılı olamadığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.