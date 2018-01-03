İran'da geçen hafta perşembe gününden beri devam eden eylemlerin nereye evrileceği dünyanın gündeminde. En az 27 kişinin öldüğü söylenen protestolar, 2009'da dönemin Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yeniden seçilmesinde usulsüzlükler yapıldığını iddia eden muhalefetin gösterileriyle karşılaştırılıyor.

REJİM DESTEKÇİLERİ SOKAĞA ÇIKTI

İran devlet televizyonu ise bu sabah on binlerce rejim destekçisinin hükümeti destekleyen gösterilerde bulunmak için çok sayıda kentte sokağa çıktığını duyurdu.

Rejim yanlısı gösteriler, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in olaylarla ilgili olarak 'İran'ın düşmanlarının' savaş çıkartmaya çalıştığı yönündeki açıklamasının hemen ardından geldi.

Sosyal medya sitelerine erişimin engellendiği İran'da sağlıklı haber akışı olmasa da, protestoların altıncı gününde protestoular yine sokağa çıktı. Bu sabah ise rejim yanlıları sahne aldı. İran devlet televizyonu on binlerce rejim taraftarının bu sabah düzenlediği gösterileri canlı yayınla ekrana getiriyor.

"KAHROLSUN SUUDİ ARABİSTAN"

Ahvaz, Abadan, Tahran, Gorgan, İylam, Erak, Hürremabad, Kirmanşah, Buşehr gibi kentlerde sokağa çıkan göstericiler 'Liderimiz, biz hazırız!', 'Kahrolsun ABD', 'Kahrolsun Suudi Arabistan' ve 'Kahrolsun fitneci ve münafık' sloganları atıyor.

Muhalifler ise bu gece İsfahan, Hamedan, Hürremabad, Buşehr, Ahvaz, Abedan gibi kentlerde protesto gösterileri düzenledi. Irak sınırına yakın Kirmanşah'ta protestocular, kendilerine nutuk çeken bir Besic milisini yuhaladı.

Başkent Tahran'daki göstericiler polislerden kendilerine katılmasını istedi. Sokaklardan 'Korkmuyoruz, birlikteyiz' sloganları yükseldi.