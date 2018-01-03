 ;
Yol Durumu
  1. ABD'den çok kritik İran açıklaması! 'Büyük destek göreceksiniz'
  2. Kraliyet çifti ekonomi servisinde uçtu!

'da korkutan gelişme! Onlar da sokaklara indi

devlet televizyonu, bu sabah saatleri itibariyle rejim yanlısı on binlerce insanın da İran genelinde sokaklara inerek gösterilere başladığını duyurdu.

İranda korkutan gelişme! Onlar da sokaklara indi

'da geçen hafta perşembe gününden beri devam eden eylemlerin nereye evrileceği dünyanın gündeminde. En az 27 kişinin öldüğü söylenen protestolar, 2009'da dönemin Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yeniden seçilmesinde usulsüzlükler yapıldığını iddia eden muhalefetin gösterileriyle karşılaştırılıyor.

REJİM DESTEKÇİLERİ SOKAĞA ÇIKTI
İran devlet televizyonu ise bu sabah on binlerce rejim destekçisinin hükümeti destekleyen gösterilerde bulunmak için çok sayıda kentte sokağa çıktığını duyurdu.

Rejim yanlısı gösteriler, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in olaylarla ilgili olarak 'İran'ın düşmanlarının' savaş çıkartmaya çalıştığı yönündeki açıklamasının hemen ardından geldi.

Sosyal medya sitelerine erişimin engellendiği İran'da sağlıklı haber akışı olmasa da, protestoların altıncı gününde protestoular yine sokağa çıktı. Bu sabah ise rejim yanlıları sahne aldı. İran devlet televizyonu on binlerce rejim taraftarının bu sabah düzenlediği gösterileri canlı yayınla ekrana getiriyor.

"KAHROLSUN SUUDİ ARABİSTAN"
Ahvaz, Abadan, Tahran, Gorgan, İylam, Erak, Hürremabad, Kirmanşah, Buşehr gibi kentlerde sokağa çıkan göstericiler 'Liderimiz, biz hazırız!', 'Kahrolsun ABD', 'Kahrolsun ' ve 'Kahrolsun fitneci ve münafık' sloganları atıyor.

Muhalifler ise bu gece İsfahan, Hamedan, Hürremabad, Buşehr, Ahvaz, Abedan gibi kentlerde protesto gösterileri düzenledi. sınırına yakın Kirmanşah'ta protestocular, kendilerine nutuk çeken bir Besic milisini yuhaladı.

Başkent Tahran'daki göstericiler polislerden kendilerine katılmasını istedi. Sokaklardan 'Korkmuyoruz, birlikteyiz' sloganları yükseldi.
Etiketler: , ,
  • 03 Ocak 2018, Çarşamba 12:34
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
TURK TURK

EYVAH iran halki sokaklarda iraka donmesin hey musluman ulkeler sunu iyi bilinki iranin atesi hepinizi yakar amerika nin yandasi sozde musluman ozunde musluman dusmani bazi arap ulkeleriyle beraber muslumanligi islamiyeti yikmaya calisiliyor bunu yemen irak libya afrikadaki musluman katlamindandami anlamadiniz muslumanim diyi gecinen GAFIL ULKELER bu zalimler iranida halederse TURKIYE HAYDA HAYDA halolur eyer iran sokakdaki halkinin isdeklerini goz ardi eder sidetle durdurmaya kalkarsa amerkanin yandaslarin isdediyini yapmis olur iran halki sokaklarda oldugu mutece turkiyede huzur olmaz hani PEYGABER EFENDIMIZIN SOZU VARDI KENDI TOK KOMSUSU AC YATARSA O BENDEN DEYIL isde bundan soz etmisdir komsu huzurlu olmasa sen hic bir zaman huzur bulamazsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.01.2018 14:33
ihpus ihpus

İran savaş boyutuna gelirse ilk önce İSRAİL'i ve S.Arabistan'ı haritadan siler .! Abd bunu istiyor,! İran ,ne Suriye nede Irak'tır asla şaka yapılmaz !

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.01.2018 14:33
murat murat

kardeşi kardeşe kırdırıyor amerika

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 03.01.2018 13:22
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar