İran'da geçen hafta perşembe gününden beri devam eden eylemlerin nereye evrileceği dünyanın gündeminde. En az 27 kişinin öldüğü söylenen protestolar, 2009'da dönemin Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yeniden seçilmesinde usulsüzlükler yapıldığını iddia eden muhalefetin gösterileriyle karşılaştırılıyor.
REJİM DESTEKÇİLERİ SOKAĞA ÇIKTI
İran devlet televizyonu ise bu sabah on binlerce rejim destekçisinin hükümeti destekleyen gösterilerde bulunmak için çok sayıda kentte sokağa çıktığını duyurdu.
Rejim yanlısı gösteriler, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in olaylarla ilgili olarak 'İran'ın düşmanlarının' savaş çıkartmaya çalıştığı yönündeki açıklamasının hemen ardından geldi.
Sosyal medya sitelerine erişimin engellendiği İran'da sağlıklı haber akışı olmasa da, protestoların altıncı gününde protestoular yine sokağa çıktı. Bu sabah ise rejim yanlıları sahne aldı. İran devlet televizyonu on binlerce rejim taraftarının bu sabah düzenlediği gösterileri canlı yayınla ekrana getiriyor.
"KAHROLSUN SUUDİ ARABİSTAN"
Ahvaz, Abadan, Tahran, Gorgan, İylam, Erak, Hürremabad, Kirmanşah, Buşehr gibi kentlerde sokağa çıkan göstericiler 'Liderimiz, biz hazırız!', 'Kahrolsun ABD', 'Kahrolsun Suudi Arabistan' ve 'Kahrolsun fitneci ve münafık' sloganları atıyor.
Muhalifler ise bu gece İsfahan, Hamedan, Hürremabad, Buşehr, Ahvaz, Abedan gibi kentlerde protesto gösterileri düzenledi. Irak sınırına yakın Kirmanşah'ta protestocular, kendilerine nutuk çeken bir Besic milisini yuhaladı.
Başkent Tahran'daki göstericiler polislerden kendilerine katılmasını istedi. Sokaklardan 'Korkmuyoruz, birlikteyiz' sloganları yükseldi.
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EYVAH iran halki sokaklarda iraka donmesin hey musluman ulkeler sunu iyi bilinki iranin atesi hepinizi yakar amerika nin yandasi sozde musluman ozunde musluman dusmani bazi arap ulkeleriyle beraber muslumanligi islamiyeti yikmaya calisiliyor bunu yemen irak libya afrikadaki musluman katlamindandami anlamadiniz muslumanim diyi gecinen GAFIL ULKELER bu zalimler iranida halederse TURKIYE HAYDA HAYDA halolur eyer iran sokakdaki halkinin isdeklerini goz ardi eder sidetle durdurmaya kalkarsa amerkanin yandaslarin isdediyini yapmis olur iran halki sokaklarda oldugu mutece turkiyede huzur olmaz hani PEYGABER EFENDIMIZIN SOZU VARDI KENDI TOK KOMSUSU AC YATARSA O BENDEN DEYIL isde bundan soz etmisdir komsu huzurlu olmasa sen hic bir zaman huzur bulamazsin
İran savaş boyutuna gelirse ilk önce İSRAİL'i ve S.Arabistan'ı haritadan siler .! Abd bunu istiyor,! İran ,ne Suriye nede Irak'tır asla şaka yapılmaz !
kardeşi kardeşe kırdırıyor amerika
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