En Hawaii kutlama!

Dünya, yeni yılı saat farkı yüzünden değişik zaman dilimlerinde kutladı. Şanslı yolcular da 2018'i ikinci kez karşıladı. Yeni Zelanda'da 2018'i karşılayan uçak yolcuları, bir süre sonra Hawaii'ye gitmek için koltuklarına oturdu. Auckland şehrinden 1 Ocak gününün ilkdakikalarında yaniyerel saatle 00:05'te kalkan HA446 sefer sayılı uçak, Hawaii'nin başkenti Honolulu'ya indiğinde tarih henüz 31 Aralık'tı. Saatler22:16'yı gösteriyordu. Hawaian Airlines'a ait uçağın yolcuları böylece 2018 yılına iki defa girmiş oldu. Auckland, saat farkı yüzünden Honolulu'nun 23 saat ilerisinde yer alıyordu. Bu zamanda yolculukla ilgili, Twitter'de ilginç paylaşımlar da yapıldı. Bir Twitter kullanıcısı "Yani, zaman içinde yolculukyapabiliyoruz, ama hâlâ uçan arabalarımız yok" dedi. Bir başka kullanıcı ise "Yani teoride yolcular yeni yılı kutlayıp, 24 saat içinde ikinci kez kutlama şansı yakalayacaklar" dedi.
YENİ YILI İKİ KEZ KARŞILADILAR
Devlet Hava Meydanları İşletmesi yeni yılın ilk saatinde 163 uçağın havada olduğunu belirtti. Enuygun.com'a göre 28 bin yolcunun 2018'i havada karşıladığı öğrenildi.
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