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En kutlama!

Zamanda yolculuk yapanlar, önce ’ya ardından ’ye uçtu. Böylelikle a, iki kez girmiş oldu

En Hawaii kutlama!
Dünya, ı saat farkı yüzünden değişik zaman dilimlerinde kutladı. Şanslı yolcular da 2018'i ikinci kez karşıladı. 'da 2018'i karşılayan uçak yolcuları, bir süre sonra 'ye gitmek için koltuklarına oturdu. Auckland şehrinden 1 Ocak gününün ilk dakikalarında yani yerel saatle 00:05'te kalkan HA446 sefer sayılı uçak, Hawaii'nin başkenti Honolulu'ya indiğinde tarih henüz 31 Aralık'tı. Saatler 22:16'yı gösteriyordu. Hawaian Airlines'a ait uçağın yolcuları böylece 2018 yılına iki defa girmiş oldu. Auckland, saat farkı yüzünden Honolulu'nun 23 saat ilerisinde yer alıyordu. Bu zamanda yolculukla ilgili, Twitter'de ilginç paylaşımlar da yapıldı. Bir Twitter kullanıcısı "Yani, zaman içinde yolculuk yapabiliyoruz, ama hâlâ uçan arabalarımız yok" dedi. Bir başka kullanıcı ise "Yani teoride yolcular yeni yılı kutlayıp, 24 saat içinde ikinci kez kutlama şansı yakalayacaklar" dedi.


YENİ YILI İKİ KEZ KARŞILADILAR
Devlet Hava Meydanları İşletmesi yeni yılın ilk saatinde 163 uçağın havada olduğunu belirtti. Enuygun.com'a göre 28 bin yolcunun 2018'i havada karşıladığı öğrenildi.
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