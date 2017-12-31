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bu kez orayı vurdu

ordusu, 'nin güneyindeki Refah kentinde "gözetleme kulesi"ne hava saldırısı düzenledi.

İsrail bu kez orayı vurdu

ordusunun, abluka altındaki 'nin güneyindeki Refah kentinde "gözetleme kulesi"ni hedef aldığı bildirildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda Filistinli gruplara ait gözetleme kulesine hava saldırısı düzenledi.

Tanıklar, saldırı nedeniyle gözetleme kulesinde hasar meydana geldiğini ifade etti.

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee de konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Gazze'den cuma günü yapılan roket saldırısına karşılık Gazze'nin güneyinde 'a ait "keşif noktası"nı hedef alındığını belirtti.

İsrail ordusundan önceki gün yapılan açıklamada, Gazze'den atılan iki roketin, İsrail ordusunun "" hava savunma sistemi tarafından engellendiğini kaydedilmişti.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar 09:27
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