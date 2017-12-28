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’ya futbol cu başkan

Liberya’ya futbol cu başkan
Liberyalı 51 yaşındaki eski futbolcu George Weah, 15 eyaletten 13'ünü kazandı. 73 yaşındaki rakibi Joseph Boakai, sadece iki eyalette galip geldi. Weah, 'nın 25. Cumhurbaşkanı olarak koltuğu devraldı. Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea ve ve Marsilya gibi takımlarda oynayan Weah, Ballon d'Or'u kazanan tek Afrikalı olarak biliniyor. Weah ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi En Yüksek Skor ödülünü, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Serie A unvanını, İngiliz FA Kupası'nı da kazandı.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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