Liberya’ya futbol cu başkan

Liberyalı 51 yaşındaki eski futbolcu George Weah, 15 eyaletten 13'ünü kazandı. 73 yaşındaki rakibi Joseph Boakai, sadece iki eyalette galip geldi. Weah, Liberya'nın 25. Cumhurbaşkanı olarak koltuğu devraldı. Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea ve Manchester City ve Marsilya gibi takımlarda oynayan Weah, Ballon d'Or'u kazanan tek Afrikalı olarak biliniyor. Weah ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi En Yüksek Skor ödülünü, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Serie A unvanını, İngiliz FA Kupası'nı da kazandı.
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