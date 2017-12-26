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  1. Bir mısırın hatırı

'daki Erdoğan sevgisi Suudileri rahatsız etti

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarıyla röportaj yapan 'ın Ukaz Gazetesi, karşıtlığı üzerine bir yayın politikası oluşturarak Erdoğan'ın ziyaretini baltalamaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretinde sevgi seliyle karşılaştı. Sudan Ulusal Meclisi'ne girişinde tekbir sesleriyle karşılanan Erdoğan'ı görmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

VELİAHT PRENS'E YAKIN GAZETE...
Afirka'dan 'a gösterilen bu sevgi ve saygı, 'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Suudi Arabistan'da yayın yapan, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a yakın Ukaz Gazetesi, yine tartışmalara neden olacak bir habere imza attı.

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'nın elebaşlarıyla röportaj yapmaktan çekinmeyen gazete, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti üzerinden Osmanlı'ya dil uzattı.
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  • 26 Aralık 2017, Salı 10:29
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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DOGAN DOGAN

SUUD ÇIK KALBİMDEN SUDAN GİR KALBİME YAŞASIN SUDAN

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evet0
hayır0
cevapla 26.12.2017 14:18
EGEMEN EGEMEN

SUDANLILARIN ÜLKE HAFIZASINDA KİM NE YAPMIŞ KAYITLIDIR..YALAN YAZILAN TARİHİN BİR ANLAMI YOK..HANGİ YABANCIYA BU KADAR İÇTEN SEVGİ SELİ OLMUŞKİ.. KİM NE DERSE DESİN ECDADIMIZ ASLA SÖMÜRGECİ OLMAMIŞTIR BUNUN KANITI DA REİS E GÖSTERİLEN GÖNÜLDEN SAYGI SEVGİ..HA CHP KAFASI HA KRALİÇE KAFASI..BUNLAR AYNI MERKEZİN ÇOCUKLARI..KİBİR KISKANÇLIK ZALİMLİK GENLERİNDE VAR

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evet0
hayır0
cevapla 26.12.2017 12:21
mehmet mehmet

OSMANLIYA DİL UZATANIN DİLİ KESİLİR. EL UZATANIN ELİDE KIRILIR. suudların BAŞINDAKİLER araplarla türkleri düşmanlığa kışkırtıyor. bu tuzağın arkasında siyonist İSRAİL VE ABD haçlıları vardır. 100 yıl önce rusya ve ingilizin yaptığını şimdi bu haçlı kesimi araplar üzerinden oyun oynuyor.

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evet0
hayır0
cevapla 26.12.2017 11:27
S&#220;PER T&#220;RKİYE 2071 SÜPER TÜRKİYE 2071

türkiye için afrika vaz geçilmezdir.çünkü afrika sömürüldü ve insanları harçlı sömürgeci tarafından talan ve işgal edildi.afrikanın değerleri yok edildi.bugün afrika göçden başka bir şey düşünmüyor.afrikanın madenlerini ortak işletin.afrikaya sanayiler kurun ve işdamlarımız orada çok büyük atılımlarda yapsın.

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evet0
hayır0
cevapla 26.12.2017 11:26
Naim Naim

Bazı Suudiler nasılda Lawrensin torunları olduklarını belli ediyorlar.

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evet0
hayır0
cevapla 26.12.2017 11:06
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