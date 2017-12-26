Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan ziyaretinde sevgi seliyle karşılaştı. Sudan Ulusal Meclisi'ne girişinde tekbir sesleriyle karşılanan Erdoğan'ı görmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

VELİAHT PRENS'E YAKIN GAZETE...

Afirka'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen bu sevgi ve saygı, Suudi Arabistan'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Suudi Arabistan'da yayın yapan, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a yakın Ukaz Gazetesi, yine tartışmalara neden olacak bir habere imza attı.

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'nın elebaşlarıyla röportaj yapmaktan çekinmeyen gazete, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti üzerinden Osmanlı'ya dil uzattı.