Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan ziyaretinde sevgi seliyle karşılaştı. Sudan Ulusal Meclisi'ne girişinde tekbir sesleriyle karşılanan Erdoğan'ı görmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
VELİAHT PRENS'E YAKIN GAZETE...
Afirka'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen bu sevgi ve saygı, Suudi Arabistan'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.
Suudi Arabistan'da yayın yapan, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a yakın Ukaz Gazetesi, yine tartışmalara neden olacak bir habere imza attı.
Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'nın elebaşlarıyla röportaj yapmaktan çekinmeyen gazete, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti üzerinden Osmanlı'ya dil uzattı.
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SUUD ÇIK KALBİMDEN SUDAN GİR KALBİME YAŞASIN SUDAN
SUDANLILARIN ÜLKE HAFIZASINDA KİM NE YAPMIŞ KAYITLIDIR..YALAN YAZILAN TARİHİN BİR ANLAMI YOK..HANGİ YABANCIYA BU KADAR İÇTEN SEVGİ SELİ OLMUŞKİ.. KİM NE DERSE DESİN ECDADIMIZ ASLA SÖMÜRGECİ OLMAMIŞTIR BUNUN KANITI DA REİS E GÖSTERİLEN GÖNÜLDEN SAYGI SEVGİ..HA CHP KAFASI HA KRALİÇE KAFASI..BUNLAR AYNI MERKEZİN ÇOCUKLARI..KİBİR KISKANÇLIK ZALİMLİK GENLERİNDE VAR
OSMANLIYA DİL UZATANIN DİLİ KESİLİR. EL UZATANIN ELİDE KIRILIR. suudların BAŞINDAKİLER araplarla türkleri düşmanlığa kışkırtıyor. bu tuzağın arkasında siyonist İSRAİL VE ABD haçlıları vardır. 100 yıl önce rusya ve ingilizin yaptığını şimdi bu haçlı kesimi araplar üzerinden oyun oynuyor.
türkiye için afrika vaz geçilmezdir.çünkü afrika sömürüldü ve insanları harçlı sömürgeci tarafından talan ve işgal edildi.afrikanın değerleri yok edildi.bugün afrika göçden başka bir şey düşünmüyor.afrikanın madenlerini ortak işletin.afrikaya sanayiler kurun ve işdamlarımız orada çok büyük atılımlarda yapsın.
Bazı Suudiler nasılda Lawrensin torunları olduklarını belli ediyorlar.
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