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Noel alarmı

ülkeleri Noel’de terör saldırısı yaşanmaması için alarma geçti. Tüm başkentlere on binlerce polis ve asker indi. Halkın güvenli şekilde eğlenmesi için her köşe başına ağır silahlı emniyet güçleri görevlendirildi

Noel alarmı
Teröre her desteği veren Birliği ülkelerini terör korkusu sardı. Geçtiğimiz yıllarda Noel döneminde Avrupa başkentlerinde yapılan terör saldırıları sonrası yeni yıl öncesinde güvenlik tedbirleri artırıldı. İngiltere, Almanya, Fransa başta olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri vatandaşlarının güvenli şekilde Noel pazarlarına gitmeleri ve gecesi rahatça eğlenmelerini sağlamak için adeta olağanüstü hal ilan etti. Fransa İçişleri Bakanlığı, Noel ve yılbaşı döneminde ülke genelinde alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

100 BİN KİŞİ GÖREVDE
Açıklamada, Noel dolayısıyla ülke genelinde 54 bin polis, 36 bin jandarma ve 7 binden fazla askerin güvenliği sağlamak amacıyla görevlendirildiği belirtildi. Terör saldırısı riskinin arttığına dikkat çekilen açıklamada, Fransız halkının olduğu kadar turistlerin güvenliğinin de sağlanması amacıyla görevlendirilen güvenlik personeli sayısının, geçen yıla oranla artırıldığı vurgulandı. Saldırganların daha çok kalabalık mekanları hedef aldıkları hatırlatılırken, Emniyet yetkilileri, Notre Dame Katedrali, Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi gibi başkent Paris'in sembol mekanlarında güvenlik önlemlerini arttırdı. Paris dışında Berlin, Londra, Brüksel ve Budapeşte gibi Avrupa başkentlerinde de en kalabalık noktalardaki yoğun güvenlik önlemlerinin arttırıldığı dikkatlerden kaçmadı.


ALMANYA BERLİN


İNGİLTERE LONDRA
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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deli daglı deli daglı

yaptıklarını ceksınler..ektıklerı neyse onu kendılerınde biçsinler........

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cevapla 24.12.2017 08:26
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