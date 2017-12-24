Noel alarmı

Avrupa ülkeleri Noel’de terör saldırısı yaşanmaması için alarma geçti. Tüm başkentlere on binlerce polis ve asker indi. Halkın güvenli şekilde eğlenmesi için her köşe başına ağır silahlı emniyet güçleri görevlendirildi
Teröre her desteği veren Avrupa Birliği ülkelerini terör korkusu sardı. Geçtiğimiz yıllarda Noel döneminde Avrupa başkentlerinde yapılan terör saldırıları sonrası yeni yıl öncesinde güvenlik tedbirleri artırıldı. İngiltere, Almanya, Fransa başta olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri vatandaşlarının güvenli şekilde Noel pazarlarına gitmeleri ve yılbaşı gecesi rahatça eğlenmelerini sağlamak için adeta olağanüstü hal ilan etti. Fransa İçişleri Bakanlığı, Noel ve yılbaşı döneminde ülke genelinde alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
100 BİN KİŞİ GÖREVDE
Açıklamada, Noel dolayısıyla ülke genelinde 54 bin polis, 36 bin jandarma ve 7 binden fazla askerin güvenliği sağlamak amacıyla görevlendirildiği belirtildi. Terör saldırısı riskinin arttığına dikkat çekilen açıklamada, Fransız halkının olduğu kadar turistlerin güvenliğinin de sağlanması amacıyla görevlendirilen güvenlik personeli sayısının, geçen yıla oranla artırıldığı vurgulandı. Saldırganların daha çokkalabalık mekanları hedefaldıkları hatırlatılırken,Emniyet yetkilileri, Notre DameKatedrali, Eyfel Kulesi, LouvreMüzesi gibi başkent Paris'insembol mekanlarında güvenlikönlemlerini arttırdı. Paris dışında Berlin, Londra, Brüksel ve Budapeşte gibi Avrupa başkentlerinde de en kalabalık noktalardaki yoğun güvenlik önlemlerinin arttırıldığı dikkatlerden kaçmadı.
kalan karakter 1000
yaptıklarını ceksınler..ektıklerı neyse onu kendılerınde biçsinler........
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