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Kurz'dan haddini aşan sözler

Avusturya'da yapılan genel seçimlerde sandıktan zaferle ayrılan Avusturya Başbakanı , Alman Bild gazetesine konuştu. Türkiye'yi hedef alan Kurz, ''Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri yok'' dedi.

Kurzdan haddini aşan sözler

Kısa süre önce başbakanlık koltuğuna oturan Kurz, basına verdiği ilk kapsamlı mülakatta Türkiye'yi hedef aldı.

Almanya'nın çok satan gazetelerinden Bild'e konuşan Kurz, başta Almanya Başbakanı Angela Merkel'in koyduğu, ''Her ülkeye mülteci dağıtılmalı'' politikasına yönelik yaklaşımına değindi.

Kurz, ''Her AB ülkesi ne kadar mülteci istiyorsa buna kendisi karar vermeli. Ülkeler kendi kültürlerinin farkında olduğu zaman olumlu anlamda gelişebilirler'' dedi.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
Seçim döneminde de Türkiye'yi hedef alan saçma demeçler vererek oy toplamaya çalışan Kurz, Bild'e verdiği röportajda Türkiye'den de bahsetti. 31 yaşındaki Kurz, ''Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri yok'' ifadesini kullandı.

Avusturya'da 15 Ekim'de yapılan genel seçimleri kazanan ancak çoğunluğu sağlayamayan muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) ile aşırı sağcı politikalarıyla bilinen Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), koalisyon kurmak için anlaşmaya varmıştı.


Dışişleri Bakanlığı döneminde Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki oturuşuyla çokça konuşulmuştu...
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  • 24 Aralık 2017, Pazar 18:59
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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daxco daxco

kurz denilen köpegi almanya atesliyor almanya devamli cevresindeki salak köpekleri kulanir .

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 24.12.2017 21:17
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