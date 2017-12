Dünyanın yüzde 82.7’si ABD ve İsrail’e dur dedi

6 Aralık'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail 'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından başlayan süreç Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla devam etti. Oylama öncesi telaşa kapılan Amerika ekonomik tehditler yağdırmaya başladı.ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılacak Kudüs oylaması öncesi diğer diplomatlara e-posta göndererek karara karşı oy kullanmamaları konusunda üstü kapalı tehdit etti. Haley, büyükelçilere yolladığı mektupta, "Başkan bu oylamayı dikkatle izliyor ve bize karşı oy kullananların rapor edilmesini istedi. Her birini ve bu konudaki her oylamayı not edeceğiz" dedi.Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, benzer tehditleri bizzat Beyaz Saray'dan savurdu. Gazetecilere konuşan ABD lideri, karşı oy kullanan ülkelere verilen finansal yardımı keseklerini söyledi.

ERDOĞAN'DAN UYARI GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın BM üyesi ülkelere tehdidinin ardından önemli bir uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM'de oylama var. Kudüs'ü başkent yapma girişimi. Ne yapıyor ABD başkanı. Tehdit sallıyor... Demokrasinin beşiği dünyada dolarla satın alınacak iradeler arıyor. Sayın Trump siz Türkiye'nin demokrasi iradesini dolarla satın alamazsınız. Tüm dünyaya sesleniyorum. Sakın ha, böyle ufak tefek dolarlarla demokrasi mücadelenizde iradenizi birilerine asla satmayın" dedi. Bütün bu gelişmelerin ardından ABD'nin Kudüs kararını geri almasını öngören bir tasarı oylandı ve 128 ülkenin evet oyuyla ABD ve İsrail'e karşı ezici bir üstünlük sağlandı. Peki, ABD'nin mali yardımları kesmekle tehdit ettiği ülkelere yapılan yardımlar ne kadardı?



İşte oylama sonucunun ülkelerin ekonomik büyüklüğü açısından oranı;





(Fotoğrafı büyütmek için üzerine tıklayınız)