Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yi Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmeye çalışmakla suçladı.

Moskova'nın Washington'un bu hamlelerine yanıt vermeye hakkı olduğunu söyledi.

İki taraf da birbirini Soğuk Savaş'ın bitmesine yardım eden anlaşmayı bozmakla suçluyor.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından 8 Aralık 1987'de imzalanan anlaşma, 500 ila 5 bin 500 kilometre menzili olan tüm karadan fırlatılan güdüm füzelerini yasaklıyor.