 ;
Yol Durumu
  1. ABD operasyonda ele geçirdiği Bitcoinleri satacak
  2. Kudüs oylamasında kabul ret ve çekimser oyu veren ülkeler

Mescid-i Aksa’da BM’nin Kudüs kararına teşekkür

Mescid-i Aksa’da okunan cuma hutbesinde, ABD Başkanı 'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini sağlayan dünya devletlerine teşekkür edildi. Cuma hutbesinden sonra ise Filistinli Harem-i Şerif’in avlusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları açıldı.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Cuma Hatibi Şeyh Muhammed Selim tarafından okunan cuma hutbesinde, "Kudüs, Hazreti Muhammed'in sahabesine, sahabenin de ümmete mirasıdır.
Etiketler:
  • 22 Aralık 2017, Cuma 16:50
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar