İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Cuma Hatibi Şeyh Muhammed Selim tarafından okunan cuma hutbesinde, "Kudüs, Hazreti Muhammed'in sahabesine, sahabenin de ümmete mirasıdır.
Mescid-i Aksa’da BM’nin Kudüs kararına teşekkür
Mescid-i Aksa’da okunan cuma hutbesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini sağlayan dünya devletlerine teşekkür edildi. Cuma hutbesinden sonra ise Filistinli Harem-i Şerif’in avlusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları açıldı.
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