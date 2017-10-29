25 dakika sonra haber gelecek!

Kennedy suikastıyla ilgili halka açılan 2800 belgede, suikast gününe dair ilginç detaylar göze çarpıyor. Gizliliği kaldırılan bir FBI belgesine göre, Londra'da Cambridge News isimli yerel bir gazeteye gelen telefonda, ABD'den büyük haberler geleceği söylendi. Hem de suikasttan 25 dakika önce... İsmi bilinmeyen bir gazeteci telefonu cevaplarken, karşısındaki kişi "Büyük haberler için Londra'daki Amerikan Büyükelçiliği'ni ara" dedi ve ardından telefonu kapattı. Bu telefondan 25 dakika sonra ABD Başkanı John F. Kennedy, Dallas'ta öldürüldü. Haberin Londra'ya ulaşmasının ardından, Cambridge News muhabiri durumu polise haber verdi. Polis ise dosyayı İngiliz iç istihbarat birimi MI5'a devretti. Olayı soruşturan FBI'ın hazırladığı belgede, telefonda konuşan gazetecinin daha önce hiç böyle bir telefon almadığı ve suç kaydı olmayan güvenilir bir kişi olduğu bilgisi yer aldı.