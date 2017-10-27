Ateşkes açıklaması yanlışlıkla yapılmış

Irak'ın Kerkük'ü ele geçirmesinin ardından Peşmerge kuvvetleri ile şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtilirken, Erbil-Dahok sınırı arasındaki Ninova bölgesine üç yeni askeri birlik ve savaş helikopteri gönderdiği açıklandı. Dün Irak kuvvetlerinin, Mahmur, Zammer ve Rabia kasabalarında Peşmerge kuvvetleri ile yaptığı çatışmada 60 kayıp verdiği bildirildi. Irak güçlerinin Dahok ile Türkiye arasındaki Fişhabur Sınır Kapısı'nı kontrol altına almak istediği de kaydedildi.

Irak ordusundan bir yetkili, Peşmergenin son saldırısında, Avrupa Birliği ve ABD'nin DEAŞ'a karşı kullanılmak üzere verdiği füzeleri kullandığını ileri sürdü.

Irak ordusunun 16. Bölük Komutanı Albay Macit Hüseyin, Peşmergeye ağır kayıplar verdirdiklerini söyledi. Macit Hüseyin, Fişhabur Sınır Kapısı'na doğru ilerlemek için kuvvetlerini takviye ettiklerini, hedeflerine ulaşmak için gerekirse hava saldırıları da yapacaklarını söyledi.

ATEŞKES SAĞLANDI

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Irak güçleri ile Peşmerge arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

Koalisyon güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde Peşmerge ile Irak güçleri arasındaki çatışmaların durması için ateşkes sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ateşkesin, çatışmaların olduğu tüm cepheleri kapsadığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Helgurd Hikmet ise şu ana kadar kendilerine herhangi bir talimatın gelmediğini söyledi.

"ATEŞKES AÇIKLAMASI 'YANLIŞLIKLA' YAPILDI"

Terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin sözcüsü Ryan Dillon, Irak güçleri ile Peşmerge arasında ateşkes sağlandığı yönündeki açıklamayı "yanlışlıkla" yaptığını, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Sözcü Dillon, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Iraklı bir yerel medya kuruluşuna Irak güçleri ile Peşmerge arasında ateşkes sağlandığını "yanlışlıkla" söylediğini ifade etti.

Dillon, taraflar arasında görüşmelerin devam ettiğini, henüz resmi bir ateşkes olmadığını ve uluslararası koalisyonun çatışmaların diyalogla çözülmesini desteklediğini kaydetti.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak ordusu ile Peşmerge'nin ateşkese vardığı iddialarına yönelik, "Şimdi tabii hangi kapsamda yaptılar, hangi sonuçları doğuracak bunları göreceğiz. Sadece başlık olarak haber geçti, bunların detaylarına bakmak lazım. Bu sınır kapılarının teslimi yapılacak mı hiçbir çatışma olmadan? Nasıl olacak bunları göreceğiz çünkü bizi de ilgilendirir sınırın diğer tarafında kimin olduğu. Takip edeceğiz." dedi.