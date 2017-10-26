Yanlış söz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, salı günü Türkiye'de tutuklu gazeteci Deniz Yücel'in eşi Dilek Mayatürk Yücel'i ağırladı. Merkel, Mayatürk Yücel'den sekiz aydır hakkında iddianame hazırlanmadan Silivri Cezaevi'nde tutulan gazetecinin durumu hakkında bilgi aldı. Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Mayatürk Yücel ile görüşmesini Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıkladı. Seibert, Merkel'in Yücel'in eşiyle, gazetecinin tutukluluk koşullarını görüştüğünü belirtti. Merkel'in Mayatürk'ü meclisteki ofisinde ağırladığı bilgisi verildi. Görüşmede Merkel'in Dilek Yücel'e "Merak etme. Kocanı kurtaracağım. Bunun için sana söz veriyorum" dediği de iddia edildi. Yücel, 27 Şubat'ta PKK liderlerinden Cemil Bayık ile yaptığı röportaj gerekçe gösterilerek "terör propagandası yapmak ve halkı kin ile düşmanlığa tahrik etmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
TERÖR PROPAGANDASI YOKMUŞ
Gazetecinin eşi Dilek Yücel ise yaptığı açıklamada, "Deniz sadece yaptığı haberler sebep gösterilerek tutuklandı ve tutukluluğuna gerekçe gösterilen haberlerin hepsi tamamen gazetecilik faaliyet altında değerlendirilebilecek makaleler ve haberlerdir" şeklinde konuştu.
EN BÜYÜK GÜNDEMLERİ TÜRKİYE Almanya'da 24 Eylül seçimleri sonrasında Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi arasında başlatılan koalisyon ön görüşmelerinin en önemli şartı Türkiye-AB ilişkileri oldu. Jamaika koalisyonu olarak isimlendirilengrubun görüşmelerinde Başbakan AngelaMerkel liderliğindeki CDU'nun kardeşpartisi CSU'nun, Türkiye ile AB arasındakiüyelik müzakerelerinin durdurulmasıtalebinde ısrarcı oldu. Ancak Yeşiller Partisi, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesine muhalif tutumunu sürdürünce koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.