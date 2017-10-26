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Yanlış söz

Teröristlere sahip çıkan Almanya’nın Başbakanı, terör propagandası nedeniyle tutuklanan Deniz Yücel’in eşini makamında misafir etti. , Dilek Yücel’e “Kocanı kurtaracağım” diye söz verdi

Yanlış söz
Almanya Başbakanı Angela , salı günü Türkiye'de tutuklu gazeteci Deniz Yücel'in eşi Dilek Mayatürk Yücel'i ağırladı. Merkel, Mayatürk Yücel'den sekiz aydır hakkında iddianame hazırlanmadan Silivri Cezaevi'nde tutulan gazetecinin durumu hakkında bilgi aldı. Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Mayatürk Yücel ile görüşmesini Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıkladı. Seibert, Merkel'in Yücel'in eşiyle, gazetecinin tutukluluk koşullarını görüştüğünü belirtti. Merkel'in Mayatürk'ü meclisteki ofisinde ağırladığı bilgisi verildi. Görüşmede Merkel'in Dilek Yücel'e "Merak etme. Kocanı kurtaracağım. Bunun için sana söz veriyorum" dediği de iddia edildi. Yücel, 27 Şubat'ta PKK liderlerinden Cemil Bayık ile yaptığı röportaj gerekçe gösterilerek "terör propagandası yapmak ve halkı kin ile düşmanlığa tahrik etmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

TERÖR PROPA GANDASI YOKMUŞ
Gazetecinin eşi Dilek Yücel ise yaptığı açıklamada, "Deniz sadece yaptığı haberler sebep gösterilerek tutuklandı ve tutukluluğuna gerekçe gösterilen haberlerin hepsi tamamen gazetecilik faaliyet altında değerlendirilebilecek makaleler ve haberlerdir" şeklinde konuştu.




EN BÜYÜK GÜNDEMLERİ TÜRKİYE
Almanya'da 24 Eylül seçimleri sonrasında Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi arasında başlatılan koalisyon ön görüşmelerinin en önemli şartı Türkiye-AB ilişkileri oldu. Jamaika koalisyonu olarak isimlendirilen grubun görüşmelerinde Başbakan Angela Merkel liderliğindeki CDU'nun kardeş partisi CSU'nun, Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin durdurulması talebinde ısrarcı oldu. Ancak Yeşiller Partisi, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesine muhalif tutumunu sürdürünce koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmadı.
Etiketler:
  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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