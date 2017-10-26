Mutluluğun formülleri 1 milyon 560 bin dolar

Dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein mutluluğu da formüle etti. Einstein,1922'de Japonya ziyareti sırasında "mutluluk formüllerini" içeren 2 notunu, bir kuryeye bahşiş karşılığında verdi. İşte o notlar, 95 yıl sonra gözler önüne serildi. Einstein'in "mutluluk formülleri" Kudüs'te yapılan açık arttırmada 1 milyon 560 bin dolara satıldı. Almanca notların birinde, "Sakin ve alçakgönüllü bir yaşantı mutlu eder", diğerinde ise "İstek varsa, bir yolu vardır" yazılıydı.
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