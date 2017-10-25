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Terör örgütü /'ye büyük darbe

Irak güçlerinin, terör örgütü / teröristlerinin çekilmesinin ardından Suriye sınırındaki Rabia Sınır Kapısı'nda kontrolü sağladığı bildirildi.

Terör örgütü PKK/PYDye büyük darbe

Irak ordusunda görevli Albay Hasan Rıza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Orduya bağlı 15. Bölük güçleri, Musul'un kuzeybatı kesimindeki Rabia Sınır Kapısı'nı kontrol altına aldı. Ordunun 'li teröristlerden bölgeden çekilerek Suriye tarafına geçmelerini istemesi ve bunun gerçekleşmesi üzerine sınır kapısında kontrol sağlandı." dedi.

Rıza, Irak ordusunun yaklaşık bir hafta önce Rabia nahiyesinin kontrolünü ele geçirmesinin ardından bugün de 2014'ten bu yana kapalı olan sınır kapısı binasında konuşlandığını ve buradaki güvenlik işlemlerini de ele aldığını aktardı.

Terör örgütü /PYD, Peşmerge güçlerinin Rabia nahiyesini DEAŞ'tan aldığı Ekim 2014'ten bu yana sınır kapısının iki tarafını da elinde bulunduruyordu.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 22:26
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