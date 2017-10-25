 ;
Yol Durumu
  1. Geri adım yeni bir oyun mu?

'den Riyad'a 1.4 milyar dolarlık

'de yayınlanan yeni hükümet istatistiklerine göre, Birleşik Krallık 2017 yılının ilk yarısında 'a milyar dolarlık gerçekleştirdi.

İngiltereden Riyada 1.4 milyar dolarlık silah satışı

Birleşik Krallık'ta Uluslararası Ticaret Bölümü tarafından yayınlanan rakamlara göre, Nisan ve Haziran ayaları arasıda 'a 836 milyon euro, yılın ilk üç ayında ise 280 milyon euro değerinde silah ve askeri teçhizat sattı.

Satışlar, havadan havaya füzeler, uçak parçaları ve keskin nişancı tüfeklerinin yanı sıra balistik kalkanlar ve vücut zırhlarını da içeriyor.

Liberal Demokratlar Genel Sekreter Yardımcısı Jo Swinson Guardian'a verdiği demeçte, "silah şirketlerinin binlerce sivilin öldürülmesine ve milyonlarca insanın kıtlığa ve hastalığa maruz kaldıkları bir çatışmadan doğan utanç verici zenginlikleri" olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de İngiltere'den aldığı silahlarla sivillere yönelik saldırı düzenlemesi, Birleşik Krallık muhalefeti tarafından sert bir dille eleştiriliyor.
Etiketler: , ,
  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 10:00
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)
KARTAL KARTAL

BATININ KÖPEKLERi........................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.10.2017 14:02
ayhan ayhan

batıdan iti gibi korkan suudiler silah alayımda bana dokunmayın mesajı veriyorlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.10.2017 13:48
kdeniz kdeniz

hangi Müslüman ülkesine kullanacaksınız bu kadar silahları yazık yazık bir gün bu petrol bitince ne yapacaksınız acaba

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.10.2017 11:36
Emine Emine

Ahmak geri zekalı suudiler o kadar paranız var kendiniz yapın silahınızı kafanız çalışmıyorsa bunları yapmaya gelin Türklerden akıl alın biraz mallar .Hiristiyan silahları ile müslümanları öldürten mallar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.10.2017 11:23
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar