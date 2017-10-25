Birleşik Krallık'ta Uluslararası Ticaret Bölümü tarafından yayınlanan rakamlara göre, İngiltere Nisan ve Haziran ayaları arasıda Suudi Arabistan'a 836 milyon euro, yılın ilk üç ayında ise 280 milyon euro değerinde silah ve askeri teçhizat sattı.

Satışlar, havadan havaya füzeler, uçak parçaları ve keskin nişancı tüfeklerinin yanı sıra balistik kalkanlar ve vücut zırhlarını da içeriyor.

Liberal Demokratlar Genel Sekreter Yardımcısı Jo Swinson Guardian'a verdiği demeçte, "silah şirketlerinin binlerce sivilin öldürülmesine ve milyonlarca insanın kıtlığa ve hastalığa maruz kaldıkları bir çatışmadan doğan utanç verici zenginlikleri" olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de İngiltere'den aldığı silahlarla sivillere yönelik saldırı düzenlemesi, Birleşik Krallık muhalefeti tarafından sert bir dille eleştiriliyor.