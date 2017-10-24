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Saraydaki şömineye tuvaletini yaptı

Saraydaki şömineye tuvaletini yaptı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda bakanlarını topladı. Taraflar, şehir içi yatırımları masaya yatırdı. Bu sırada Macron'un 2 yaşındaki Labrador cinsi köpeği Nemo, salondaki şömineye tuvaletini yaptı. Manzarayı gören Macron ve bakanlar kendilerini gülmekten alamadı. Olay anı, kameralar tarafından kayda alındı. Macron, eşi Brigitte Macron ile birlikte bir hayvan kurtarma merkezinde gördüğü Nemo'yu 250 Euro'ya satın almıştı.
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