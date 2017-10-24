Saraydaki şömineye tuvaletini yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron, Elysee Sarayı'nda bakanlarını topladı.Taraflar, şehir içi yatırımları masaya yatırdı.Bu sırada Macron'un 2 yaşındaki Labradorcinsi köpeği Nemo, salondaki şömineyetuvaletini yaptı. Manzarayı gören Macron vebakanlar kendilerini gülmekten alamadı. Olayanı, kameralar tarafından kayda alındı. Macron,eşi Brigitte Macron ile birlikte bir hayvankurtarma merkezinde gördüğü Nemo'yu 250Euro'ya satın almıştı.
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