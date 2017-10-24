Cevapsız çağrı

Irak'ın kuzeyinde bağımsızlık amacıyla düzenlenen sözde referandumdan sonra Barzani yönetimi köşeye sıkıştı. Önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u arayan Barzani bu girişiminden cevap bile alamadı. Dün ise Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Barzani'nin telefonuna çıkmadı. Hava sahalarının kapatılması, sınır kapılarının kapatılması gibi yaptırımlardan sonra iyice zora giren Barzani yönetimi ise üst üste darbeler almaya devam etti. Peşmergenin tartışmalı kentlerden kaçmasıyla başlayan bozgun, Irak'ın kuzeyinde depreme yol açtı. Barzani'nin partisi KDP ve Talabaniler'in partisi KYB arasındaki suçlamalar tüm hızıyla sürerken, muhalif Goran Hareketi, IKBY liderinin istifasını istedi. Bunun üzerine 1 Kasım'da yapılması planlanan seçimler, Barzani tarafından 'Siyasi partiler aday göstermedi' denilerek ertelendi. Barzani taraftarları iseBirleşmiş Milletler binası önünde hem BMhem de ABD'ye verdikleri 'Yardım edin'mesajlarına dün Rusya'yı da ekledi.
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