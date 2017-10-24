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Cevapsız çağrı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri önce ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’u ardından Rus Dışişleri Bakanı Lavrov’u aradı. İki bakan da Barzani’nin telefonuna bile çıkmadı...

Cevapsız çağrı
Irak'ın kuzeyinde bağımsızlık amacıyla düzenlenen sözde referandumdan sonra yönetimi köşeye sıkıştı. Önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u arayan Barzani bu girişiminden cevap bile alamadı. Dün ise Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Barzani'nin telefonuna çıkmadı. Hava sahalarının kapatılması, sınır kapılarının kapatılması gibi yaptırımlardan sonra iyice zora giren Barzani yönetimi ise üst üste darbeler almaya devam etti. Peşmergenin tartışmalı kentlerden kaçmasıyla başlayan bozgun, Irak'ın kuzeyinde depreme yol açtı. Barzani'nin partisi KDP ve Talabaniler'in partisi KYB arasındaki suçlamalar tüm hızıyla sürerken, muhalif Goran Hareketi, IKBY liderinin istifasını istedi. Bunun üzerine 1 Kasım'da yapılması planlanan seçimler, Barzani tarafından 'Siyasi partiler aday göstermedi' denilerek ertelendi. Barzani taraftarları ise Birleşmiş Milletler binası önünde hem BM hem de ABD'ye verdikleri 'Yardım edin' mesajlarına dün Rusya'yı da ekledi.
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