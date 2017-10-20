Putin’in güzel rakibi

St. Petersburg'un ilk seçilmiş belediye başkanı Anatoliy Sobçak'ın kızı Kseniya Sobçak, Rusya'daki 2018 başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Sobçak,kampanya için hazırladığı videoda da'herkese karşı aday' olduğunu belirtip oyistediğini vurguladı. Kremlin SözcüsüDmitriy Peskov ise Sobçak'ınRusya Anayasası çerçevesinde2018 seçimlerine adaylıkkoymak için tüm kriterlerikarşıladığını belirtti. Ancak Sobçak'ın siyasi görüşlerinin belirsiz olduğunu söylemeyi de ihmal etmedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.