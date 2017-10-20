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Putin’in güzel rakibi

Putin’in güzel rakibi
St. Petersburg'un ilk seçilmiş belediye başkanı Anatoliy Sobçak'ın kızı , Rusya'daki 2018 başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Sobçak, kampanya için hazırladığı videoda da 'herkese karşı aday' olduğunu belirtip oy istediğini vurguladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Sobçak'ın Rusya Anayasası çerçevesinde 2018 seçimlerine adaylık koymak için tüm kriterleri karşıladığını belirtti. Ancak Sobçak'ın siyasi görüşlerinin belirsiz olduğunu söylemeyi de ihmal etmedi.
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