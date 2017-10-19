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Rekor bağış

Rekor bağış
ABD'li fon milyarderi (87), 24 milyar dolarlık servetinin 18 milyar dolarını, 1979'da kurduğu Açık Toplum Vakfı'na bağışladı. 30 milyar dolarlık kaynağı olan vakıf, Bill & Melinda Gates'in ardından en zengin 2. sivil toplum kuruluşu oldu.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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