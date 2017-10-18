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'nin can damarı kesiliyor

Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bölgesinden Türkiye'nin Ceyhan limanına gelen ham petrol miktarının günde 225 bin varile düştüğünü aktardı.

Barzaninin can damarı kesiliyor

IKBY'nin Ceyhan limanı üzerinde günde ortalama 600 bin varil petrolü uluslararası petrol pazarına ihraç ettiği biliniyor. Petrol, IKBY'nin gelirinin yüzde 90'ını oluşturuyor.

Kerkük'teki en büyük iki petrol sahası olan Bay Hasan ve Havana'da kontrolü sağlayan Irak ordusu, vilayetteki bütün petrol sahalarında kontrol sağlamayı başarmıştı.

Bağdat'taki petrol bakanlığından bir yetkili, daha önce peşmerge güçlerince kontrol edilen petrol sahalarındaki Kürt teknisyenlerin çalışmaları durdurup kuyulardan ayrıldıklarını açıklamıştı.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba 16:08
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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fk fk

barzani, bela ariyordu.belasini buldu.

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cevapla 18.10.2017 16:15
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