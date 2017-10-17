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'den YPG'li teröristlere maaş

, Rakka'da DEAŞ'lı teröristlerle YPG arasında devir teslim gerçekleştirdi. Ardından PKK'nın Suriye uzantısı YPG'li teröristlere asayiş eğitimiyle birlikte her bir teröriste aylık 150 dolar maaş ödemeye başladı...

ABDden YPGli teröristlere maaş

Rus haber ajansı Sputnik, 'nin YPG'ye, asayiş eğitimi verdiği Ayn İsa'da bulunan kampı görüntüledi.

ABD EĞİTİP DONATIYOR
Rakka'da DAEŞ'lı teröristlerle yapılan anlaşma sonrası şehrin boşalmasıyla, kentte asayişi sağlamakla görevli olacağı belirtilen terör örgütü YPG, ABD tarafından eğitip donatılıyor.


ABD'den YPG'li teröristlere asayiş eğitimi

AYLIK 150 AMERİKAN DOLARI MAAŞ
Silahları ve araçları da koalisyon güçleri tarafından karşılanan asayiş birliğinin her üyesine aylık 150 dolar maaş ödeniyor.
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  • 17 Ekim 2017, Salı 23:40
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