Talabaniciler Barzani'yi sattı!

Talabani güçleri olan KYB Peşmergeleri, Irak Ordusu'nun müdahalesine dayanamadı. Şehirdeki mevzilerini terk ettiler.



"ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDIK"

Irak'ın Kerkük kentindeki mevzilerinden çekilen Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Peşmerge Sorumlusu Vesta Resul, Irak ordusuna denk bir güçleri olmadığından dolayı çekilmek zorunda kaldıklarını belirtti.







KYB'li Peşmergelerin Kerkük'ün güneyinden çekilmesiyle birlikte, Kerkük'te bazı vatandaşlar lastik yakarak yolları kapattı.

"DİRENEMEYECEĞİMİZ DÜZEYDE SALDIRI OLDU"

Resul, Kerkük'te kendi partisine ait yayın organlarına yaptığı açıklamada, "Dün geceden bu yana karşımıza hiç direnemeyeceğimiz düzeyde askeri sevkiyatlar yapıldı. 350 tank ve ağır silahla 4 birliğimize saldırıldı." dedi.

Cephanelikleri ve ellerindeki silahların yetersiz olduğunu söyleyen Resul, bu durumu üstlerine bildirdiklerini ve çekilmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

IRAK ORDUSU 2014 ÖNCESİNDEKİ BÖLGELERE DÖNMEK İSTİYOR

Öte yandan KBY'li (Barzani güçleri) Peşmerge Komutanı Aras Şeyh Cengi ise Kerkük'e başlatılan askeri operasyonun uluslararası bir anlaşma çerçevesinde yapıldığını ileri sürdü.

Cengi, Irak ordusunun 2014 yılı öncesinde bulunduğu bölgelere dönmek istediğini ifade etti.