Irak hükümetinin "Peşmergenin Kerkük'ten çekilmesi" talebine, Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı güçlerin olumlu yaklaştığı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) bağlı birliklerin ise kentte kalmakta ısrar ettiği ileri sürüldü.

Kerkük'ün Tazehurmatu kasabasındaki Haşdi Şabi komutanı Zeki Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Peşmerge ve Haşdi Şabi güçleri arasında yaşanan askeri gerilimde son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bağdat yönetiminin "Peşmerge'nin Kerkük'ten çekilmesi" konusunda kararlı olduğunu ve geri adım atılmayacağını belirten Kemal, "Kürtlerin ise bu konuda ikiye bölündüğünü" iddia etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin liderliğindeki KDP'ye bağlı Peşmergelerin kentten çekilmeyi reddetiğini kaydeden Kemal, ancak Kerkük kentindeki çoğunluk gücünü elinde tutan KBY'nin ise Bağdat hükümetiyle ortak hareket etme konusunda rıza gösterdiği ifade etti.

"KDP çıkmam, KYB ise çekilmeye hazırım mı diyor?" sorusuna Kemal, "Evet. Mevcut durum aynen böyle." yanıtını verdi.

Peşmergenin Kerkük'ten çekilmesi konusunda bugün Barzani ve Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum arasında yapılan görüşmenin önemli olduğuna dikkati çeken Kemal, "(Toplantıda) Çekilme kararı alırlarsa inşallah bir savaş çıkmaz. Irak güçleri de (2014'deki) yerlerine dönerler." dedi.

Kemal şunları kaydetti:

"Kerkük'e girmek için diğer güçler gibi Irak Başbakanı ve Başkomutanı Haydar el-İbadi'den emir bekliyoruz. Elbette amacımız kan dökülmesin ve savaş çıkmasın. Bugüne kadar girmememizin sebebi de diyalog ve görüşmelerin devam etmesinden kaynaklanıyor."

Haşdi Şabi komutanı ayrıca, Peşmergenin savaşmadan ve kan dökülmeden Kerkük'ten çekilmesi konusunda "KYB ve İranlı yetkililer arasında dün Reşad köyünde bir toplantı yapıldığı" iddiasının doğrulayarak, söz konusu toplantıya Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis'in de katıldığını aktardı.