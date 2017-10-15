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'den flaş açıklaması!

Dışişleri Bakanı Rex "İlk bombalar düşene kadar krizini diplomatik yollarla çözmeye çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Tillerson'un bu konuda Trump'ın aksine açıklama yapması ise ABD'nin karar alıcı mekanizmasında bir 'fikir birliğinin' bulunmadığını gösteriyor.

ABDden flaş Kuzey Kore açıklaması!

açıklamasında Başkanı Donald Trump'ın ile yaşanan krizde diplomatik çabaların gereksiz olduğunu düşünmediğini söyledi.

Trump Twitter'dan "Enerjini sakla Rex, yapılması gerekeni yapacağız" demiş, Kuzey Kore ile yürütlen diplomatik çabaların gereksiz olduğunu ifade etmişti.

Tillerson'un bu konuda Trump'ın aksine açıklama yapması ise ABD'nin karar alıcı mekanizmasında bir 'fikir birliğinin' bulunmadığını gösteriyor.

Kuzey Kore'nin son zamanlarda sıklığını artırdığı nükleer denemelerine yönelik olarak ABD'nin askeri müdahale tehdidi yöneltmesi bölgedeki tansiyonun artmasına yol açıyor.
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  • 15 Ekim 2017, Pazar 19:26
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