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'de kızgın yolcunun esprisi havalimanını tahliye ettirdi

'de bagaj parasına kızan 70 yaşındaki yolcu, yaptığı "bomba" esprisi yüzünden havalimanının tahliyesine neden oldu.

ABDde kızgın yolcunun esprisi havalimanını tahliye ettirdi

'nin New York kentindeki 'nda 50 dolar bagaj parasına kızan 70 yaşındaki yolcu, yaptığı bomba espirisi yüzünden havalimanının tahliyesine neden oldu.

Detroit'e gitmek üzere LaGuardia Havalimanı'na gelen 70 yaşındaki John Park, uçacağı Spirit Havayolunun bankosunda kendisinden bagaj ücreti olarak 50 dolar istenmesine kızdı. Park'ın, "içinde bomba var" esprisini yapmasının ardından havalimanı tahliye edildi.

Havalimanına New York Emniyet Müdürlüğü (NYPD) bomba arama ekipleri sevkedilirken, kızgın yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

Uçuş işlemleri durdurulan havalimanında, olaydan yaklaşık iki saat sonra işlemlerin yapılmasına başlanabildi.

"Terör tehdidinde bulunmak"la suçlanan Park, Queens Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemede, "Ben Asyalıyım. Farklı, espriler yapan kültürümüz var" ifadesini kullanan Park, hakim kararıyla kefaletsiz serbest kaldı.
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  • 15 Ekim 2017, Pazar 10:24
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