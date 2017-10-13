Sokakta oyun olmaz!

Cambridge Düşesi Kate Middletonile Prens William, çocukları PrensGeorge ve Prenses Charlotte için çokönemli bir yasağın kalkmasını istedi.Kraliyet Ailesi yasaklarından biri olan'sokakta oyun oynamak' PrensGeorge için rafa kalkabilir. Bu konudaPrens William'ın Kraliçe II. Elizabeth'legörüştüğü iddia edildi. Bazı yasaklarıngünümüz için doğru olmadığı aile içindede sık sık dile getirildiğine dikkat çekildi.Kate Middleton'ın da bazı yasaklarıdeldiği için aile içinde eleştirildiği dahaönce medyaya yansımıştı. Kraliyetailesinin etkinliklerini takip etmek isteyengazeteciler İngiltere ya da yurtdışındakıyafet kurallarına uyması gerektiği debir kez daha açıklandı. BuckinghamSarayı'nın açıklamasında, "Erkeklerkoyu renk takım elbise, kravat,kadınlar da pantolon ya da eteklitakım giymek zorunda" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.