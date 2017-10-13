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Sokakta oyun olmaz!

Sokakta oyun olmaz!
Cambridge Düşesi Kate Middleton ile Prens William, çocukları Prens George ve Prenses Charlotte için çok önemli bir yasağın kalkmasını istedi. Kraliyet Ailesi yasaklarından biri olan 'sokakta oyun oynamak' Prens George için rafa kalkabilir. Bu konuda Prens William'ın Kraliçe II. Elizabeth'le görüştüğü iddia edildi. Bazı yasakların günümüz için doğru olmadığı aile içinde de sık sık dile getirildiğine dikkat çekildi. 'ın da bazı yasakları deldiği için aile içinde eleştirildiği daha önce medyaya yansımıştı. Kraliyet ailesinin etkinliklerini takip etmek isteyen gazeteciler İngiltere ya da yurtdışında kıyafet kurallarına uyması gerektiği de bir kez daha açıklandı. Buckingham Sarayı'nın açıklamasında, "Erkekler koyu renk takım elbise, kravat, kadınlar da pantolon ya da etekli takım giymek zorunda" denildi.
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