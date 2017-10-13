İran'dan Trump'a jet yanıt

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmayı tek taraflı iptal edemeyeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönetimini eleştiren açıklamalarına İran devlet televizyonunda cevap veren Ruhani, "Trump'ın açıklamaları İran milletine hakaret ve iftiralardan başka bir şey içermiyordu." ifadelerini kullandı.
"TRUMP, NÜKLEER ANLAŞMAYI TEK TARAFLI İPTAL EDEMEYECEĞİNİ BİLMİYOR"
ABD'nin İran'da defalarca darbe girişiminde bulunduğunu öne süren Ruhani, "Trump, nükleer anlaşmayı tek taraflı iptal edemeyeceğini bilmiyor. Kaç ülke birlikte bu anlaşmayı imzaladı. Bu anlaşmaya şerh koyamaz, bir maddeyi izafe edemez ve kaldıramaz." değerlendirmesinde bulundu.
ABD yöneticilerinin defalarca benzer açıklamalarda bulunduğunu belirten Ruhani, menfaatlerinin sağlanmaması ve anlaşmaya imza atan ülkelerin çekilmesi durumunda İran'ın da nükleer anlaşmadan çekilebileceğini kaydetti.
kalan karakter 1000
bu adam okulda sınıf başkanı bile olamaz
öyle ya anlaşma sadece abd ile yapılmadıki arada 34 devlet daha var bu trump kendi kendine gelin güvey oluyor
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.