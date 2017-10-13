 ;
Yol Durumu
  1. Sokakta oyun olmaz!
  2. Tacizciye sahip çıktı

kürkünü çıkardı

Gucci kürkünü çıkardı
İtalyan moda devi Gucci, hayvan hakları savunucularına kulak verdi. Firma, gelecek yıldan itibaren koleksiyonlarında gerçek kürk kullanmayacaklarını bildirdi. Moda devi, kalan kürkleri de açık arttırmaya çıkaracaklarını ve parasını hayvan hakları derneklerine bağışlayacaklarını bildirdi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar