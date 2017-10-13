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panikte

Çipras panikte
Yunanistan Başbakanı Çipras, F-16 uçağına binerek 3 savaş uçağı eşliğinde Kuzey Ege üzerinde uçuş yaptı. Yunanistan Başbakanını taşıyan uçak, yaklaşık bir saat süren uçuş sırasında Skiros, Halkidiki, Aynaros, Limnos ve Ayios Eustratios üzerinden geçtikten sonra saat 13.30'da Larisa Havaalanı'na iniş yaptı. 'ın havada, yüksek hız nedeniyle bir ara panik yaptığı iddia edildi.
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