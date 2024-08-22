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1.5 milyar liralık lüks yat batmıştı: Bir kişiye henüz ulaşılamadı!

Palermo’da batan 1.5 milyarlık Bayesian adlı yatta kaybolan 6 kişiden 5’inin cesedine ulaşıldı. Bunlar arasında İngiltere’nin Bill Gates’i Mike Lynch ve kızı Hannah, Morgan Stanley International Başkanı Bloomer ve Lynch’ın avukatı Chris Morvillo da vardı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024
1.5 milyar liralık lüks yat batmıştı: Bir kişiye henüz ulaşılamadı!

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İtalya'nın Palermo kentinin 20 kilometre doğusundaki Porticello kasabası açıklarında demirli "Bayesian" isimli 1.5 milyar liralık lüks yat, 19 Ağustos sabahı yerel saatle 05.00 sıralarında çıkan fırtınada battı. Yattaki 22 kişiden 15'i kurtarıldı. Yatın şefi Recaldo Thomas'ın cesedine ulaşıldı. Ancak İngiltere'nin Bill Gates'i olarak bilinen teknoloji girişimcisi Mike Lynch, kızı Hannah Lynch, Morgan Stanley International Başkanı Jonathan Bloomer ve eşi Judy ile Lynch'in ABD'li avukatı Chris Morvillo ve eşi Neda, kayıplara karıştı. Arama çalışmaları sürerken dalgıçlar, dün 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İddiaya göre kimliği tespit edilenler arasında Mike Lynch ve kızı Hannah Lynch, Jonathan Bloomer ve Chris Morvillo'nun da cesedi vardı. Bir kişiye ise henüz ulaşılamadığı bildirildi.
İngiliz bayrağı altında seyreden 56 metrelik yat, 22 kişiyi taşıyordu. Bunlar arasında ABD'li, Kanadalı, Fransız ve İrlandalı misafirler de vardı.

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