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Tayland’da köprü kazası! Ölü ve yaralılar var

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta güneydeki kentler arasındaki mesafeyi kısaltmak için inşa edilen köprülü yolda beton kiriş çöktü. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 13:37 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 13:37
Tayland’da köprü kazası! Ölü ve yaralılar var

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Tayland'da bir köprülü yol inşaatında kaza meydana geldi. Başkent Bangkok'ta köprülü yol inşaatında meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

BETON KİRİŞ ÇÖKTÜ

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Bangkok ile güneydeki kentler arasındaki mesafeyi kısaltmak için inşa edilen köprülü yolda beton kiriş çöktü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada ilk belirlemelere göre inşaat alanındaki işçilerden 5'i hayatını kaybederken 27'si yaralandı.

Hayatını kaybeden işçilerden 3'ünün Tayland vatandaşı, 2'sinin ise yabancı uyruklu olduğu kaydedildi.

Yaralılar hastaneye sevk edilirken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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