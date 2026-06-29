Çilek Dolunayı bu gece görülecek: En güzel gözlem yerleri ve burçlara etkisi

Güney Yarımküre'de Çilek Dolunayı gökyüzünde çok daha yüksek bir konumda yer alıyor ve daha uzun süre görülebiliyor.

Haziran dolunayı Güneş'in tam karşısında yer aldığı için Güneş kuzeyde yükselirken Ay güneyde daha alçak bir yol izliyor.

Ay'ın gökyüzündeki konumu 18,6 yılda bir tekrar eden bir döngüyle değişiyor ve benzer bir görüntünün yeniden yaşanması için 2040'lı yıllar beklenecek.

Oğlak Dolunayı 30 Haziran 2026 Salı günü saat 02.56'da meydana gelecek ve kariyer, sorumluluk ve disiplin temalarını öne çıkaracak.

Haziran 2026'da gerçekleşecek Çilek Dolunayı, Kuzey Yarımküre'de gökyüzünde alçak bir rota izleyerek güneydoğu ufkunda normalden daha güneyde doğacak.

Haziran dolunayı, sadece astronomik özellikleriyle değil, astrolojik yorumlarıyla da dikkat çekiyor. Kariyer, sorumluluk ve disiplin temalarının öne çıkacağı Oğlak Dolunayı'nın, burçlara göre farklı yaşam alanlarında önemli gelişmeleri tetiklemesi bekleniyor.

ÇİLEK DOLUNAYI NEDEN DİĞER DOLUNAYLARDAN FARKLI?

Haziran ayında gerçekleşen dolunay, Kuzey Yarımküre'den bakıldığında gökyüzünde oldukça alçak bir rota izliyor. Ay, güneydoğu ufkunda normalden daha güneyde doğuyor ve gece boyunca ufka yakın bir şekilde ilerleyerek gözlemcilere sıra dışı bir manzara sunuyor.

Kış aylarında görülen dolunaylar gökyüzünde daha yüksek bir yay çizerken, Haziran dolunayı güney ufkuna yakın kalıyor. Bu durum, Ay'ın daha büyük ve etkileyici görünmesine neden olan "Ay yanılsaması" etkisini de güçlendiriyor.

Haziran 2026'da gerçekleşecek Çilek Dolunayı, Kuzey Yarımküre'de gökyüzünde alçak bir rota izleyerek güneydoğu ufkunda normalden daha güneyde doğacak.

18,6 YILLIK DÖNGÜ AYIN KONUMUNU DEĞİŞTİRİYOR

Ay'ın gökyüzündeki konumu her yıl aynı olmuyor. Bunun nedeni, Ay yörüngesinin Güneş'in gökyüzündeki görünür yolu olan ekliptiğe yaklaşık 5 derecelik bir eğimle bağlı olması ve bu eğimin zaman içerisinde değişmesi.

Yaklaşık 18,6 yılda bir tekrar eden bu döngü, Ay'ın doğuş ve batış noktalarının daha kuzeyde veya daha güneyde gerçekleşmesine yol açıyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük Ay duraklaması nedeniyle Çilek Dolunayı son yılların en güney konumlarından birinde gözlemlenmişti. Benzer bir durumun yeniden yaşanması için 2040'lı yılları beklemek gerekecek.

Oğlak Dolunayı 30 Haziran 2026 Salı günü saat 02.56'da meydana gelecek ve kariyer, sorumluluk ve disiplin temalarını öne çıkaracak.

HAZİRAN DOLUNAYI NEDEN BU KADAR ALÇAKTA GÖRÜNÜYOR?

Dolunay, gökyüzünde her zaman Güneş'in tam karşısında yer alıyor. Haziran ayında Güneş, Kuzey Yarımküre'de yılın en kuzey ve en yüksek konumunda bulunuyor. Bu nedenle yaz mevsimi yaşanırken günler uzuyor ve daha fazla güneş ışığı alınıyor.

Dolunay ise bunun tam tersini yapıyor. Güneş kuzeyde yükselirken Ay güneyde daha alçak bir yol izliyor. Sonuç olarak Haziran dolunayı geç doğuyor, gökyüzünde daha kısa ve yatay bir rota çiziyor ve güneybatı yönünde erken batıyor.

Ay'ın gökyüzündeki konumu 18,6 yılda bir tekrar eden bir döngüyle değişiyor ve benzer bir görüntünün yeniden yaşanması için 2040'lı yıllar beklenecek.

GÜNEY YARIMKÜRE'DE TAM TERSİ BİR GÖRÜNTÜ OLUŞUYOR

Haziran ayı Güney Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcına denk geliyor. Bu nedenle burada gözlemlenen Çilek Dolunayı gökyüzünde çok daha yüksek bir konumda yer alıyor ve daha uzun süre görülebiliyor.

Kuzey Yarımküre'de ufka yakın seyreden Ay görüntüsü dikkat çekerken, güneyde yaşayan gözlemciler daha yüksek ve daha parlak bir dolunay deneyimi yaşıyor.

Haziran dolunayı Güneş'in tam karşısında yer aldığı için Güneş kuzeyde yükselirken Ay güneyde daha alçak bir yol izliyor.

ÇİLEK DOLUNAYI NASIL GÖZLEMLENMELİ?

Space sitesinde yer alan bilgilere göre uzmanlar, Çilek Dolunayı'nı izlemek isteyenlerin güneydoğu yönünde açık bir görüş alanına sahip noktalara gitmesini öneriyor. Sahiller, tepeler, geniş ovalar veya uzun ve düz yollar bu gözlem için en uygun alanlar arasında yer alıyor.

Ay'ın doğuş anı oldukça hızlı değiştiği için gözlem noktasının önceden belirlenmesi önem taşıyor. Ufuk çizgisine yakın ağaçlar, binalar ve doğal siluetler ise ortaya etkileyici görüntüler çıkarabiliyor.

Güney Yarımküre'de Çilek Dolunayı gökyüzünde çok daha yüksek bir konumda yer alıyor ve daha uzun süre görülebiliyor.

2026 OĞLAK DOLUNAYI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Gökyüzünde disiplin, kariyer ve sorumluluk temalarını temsil eden Oğlak Dolunayı, 30 Haziran 2026 Salı günü saat 02.56'da meydana gelecek. Yaz gündönümünden sonraki ilk dolunay olması nedeniyle dünya genelinde "Çilek Dolunayı" olarak da anılıyor.

Oğlak Dolunayı, kariyerden ilişkilere, finanstan sosyal yaşama kadar tüm burçların hayatında önemli kararları ve yeni başlangıçları gündeme taşıyacak.

OĞLAK DOLUNAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

▪️Koç ve Yükselen Koç

Kariyer ve toplumsal statü alanında önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Otorite figürleriyle ilişkilerde netleşmeler yaşanabilir.

▪️Boğa ve Yükselen Boğa

Eğitim, hukuk ve yurt dışı bağlantılı konular ön plana çıkıyor. Karar süreçlerinde gerçekçi yaklaşım önem kazanacak.

▪️İkizler ve Yükselen İkizler

Ortak gelirler, borçlar ve finansal paylaşımlar konusunda kritik gelişmeler yaşanabilir.

▪️Yengeç ve Yükselen Yengeç

İlişkiler ve ortaklıklar alanında önemli kararlar gündeme gelebilir. Bazı birliktelikler yeni bir aşamaya geçebilir.

▪️Aslan ve Yükselen Aslan

Günlük yaşam düzeni, çalışma ortamı ve sağlık konularında yeni sorumluluklar ortaya çıkabilir.

▪️Başak ve Yükselen Başak

Aşk hayatı ve yaratıcı projelerde somut sonuçlar alınabilir. Uzun süredir emek verilen çalışmalar karşılığını verebilir.

▪️Terazi ve Yükselen Terazi

Aile, ev ve yaşam düzeniyle ilgili konular ön plana çıkıyor. Gayrimenkul ve taşınma süreçleri hız kazanabilir.

▪️Akrep ve Yükselen Akrep

Yakın çevre ilişkileri ve iletişim trafiği yoğunlaşabilir. Yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

▪️Yay ve Yükselen Yay

Gelir kaynakları ve maddi planlamalar yeniden şekillenebilir. Harcamalarda kontrollü olmak önem taşıyor.

▪️Oğlak ve Yükselen Oğlak

Dolunay doğrudan kişisel hedefler, görünüm ve yaşam planları üzerinde etkili olacak. Yeni başlangıçlar gündeme gelebilir.

▪️Kova ve Yükselen Kova

Geçmiş meseleler ve bilinçaltı konularla yüzleşme süreci başlayabilir. Ruhsal açıdan yenilenme fırsatları doğabilir.

▪️Balık ve Yükselen Balık

Sosyal çevre ve gelecek planlarıyla ilgili önemli kararlar alınabilir. Bazı dostluklar sona ererken yeni hedefler belirlenebilir.

(Kaynak: Space, Takvim foto arşiv)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Burçlar