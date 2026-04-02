Özellikle cesaret, risk alma ve yeni başlangıçlar temasıyla dikkat çeken Koç enerjisi, birçok kişi için adeta bir dönüm noktası yaratabilir. Astrologlara göre bu süreçte atılan adımlar, önümüzdeki altı ayın kaderini belirleyecek. İşte Yeniayın burçlara etkisi…

YENİ AY NE ZAMAN?

Parade'de yer alan bilgilere göre, Koç burcundaki Yeni Ay, 17 Nisan'da 27 derece konumunda gerçekleşecek.

AY'IN EVRELERİ

Ay, gökyüzünde döngüsünü farklı evrelerle tamamlar ve her aşama kendine özgü bir görünüm sunar:

Yeni Ay

Bu evrede Ay'ın karanlık yüzü Dünya'ya dönüktür, bu yüzden çıplak gözle görülmez. Ancak nadir durumlarda, Güneş tutulması sırasında fark edilebilir.

Hilal

Ay, Güneş'in doğu tarafında yer alır. Dünya, Ay ve Güneş arasındaki açı 90 derecenin altındadır. Gözlem süresi oldukça kısadır; genellikle gün batımından hemen sonra batı ufkunda belirir.

İlk Dördün

Yeni aydan yaklaşık bir hafta sonra Ay yarım daire şeklinde görünür. Bu evrede Ay ile Güneş arasındaki açı 90 derecedir.

Şişkin Ay

İlk dördün evresinin ardından Ay'ın aydınlık kısmı giderek artar. 90 ile 180 derece arasındaki açıya ulaştığında bu evreye girilir.

Dolunay

Ay'ın tamamen aydınlık ve yuvarlak bir disk şeklinde görüldüğü en parlak evredir.

Son Dördün

Bu aşamada Ay'ın sol yarısı aydınlık olarak gözlemlenir ve döngü yeniden yeni aya doğru ilerler.

KOÇ YENİAYI İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

17 Nisan 2026'da Koç burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, yaklaşık altı ay sürecek güçlü bir döngünün kapısını aralıyor. Koç enerjisi cesaret, hareket ve başlangıçları temsil eder. Bu nedenle bu süreç, birçok kişi için içsel bir kıvılcımın ateşlenmesi anlamına geliyor. Kimileri aşkı ve ilişkileri öncelik haline getirirken, kimileri kariyer hedeflerine odaklanabilir. Astrologlara göre bu dönemde tutku, beraberinde şansı da getirecek.

GÖKYÜZÜNDE NADİR BİR GÜÇ BİRLİĞİ

Bu Yeni Ay'ı özel kılan en önemli detaylardan biri, Koç burcunda yoğun bir gezegen diziliminin oluşması. Güneş, Ay, Merkür, Mars, Satürn ve Neptün'ün aynı burçta toplanmasıyla güçlü bir enerji ortaya çıkıyor. Bu tür bir gökyüzü hizalanması oldukça nadir görülür ve etkileri de bir o kadar derin olur. Bu nedenle önümüzdeki süreç, hızlı kararlar ve köklü değişimlerle dikkat çekebilir.

KENDİNE ODAKLANMA ZAMANI

Koç burcunun etkisiyle birlikte bireysellik ön plana çıkıyor. Bu dönem, başkalarından çok kendi isteklerinize yönelmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Önümüzdeki aylarda en çok arzuladığınız hedeflere yönelmek, risk almak ve cesur adımlar atmak için güçlü bir destek söz konusu. İçinizdeki motivasyonu takip etmek, sizi beklenmedik fırsatlarla buluşturabilir.

Terazi: Aşkta Cesur Olun

Bu Yeni Ay, Terazi burçlarının ilişkiler alanını hareketlendiriyor. Beklemek yerine ilk adımı atan taraf olmanız gerekebilir. Duygularınızı açıkça ifade etmek başlangıçta zor görünse de, bu cesaret size büyük bir mutluluk getirebilir. Aşk hayatınızda önemli bir dönüm noktası yaşanabilir.

Yay: Yaratıcılıkta Sürpriz Gelişmeler

Yay burçları için bu dönem, yaratıcılık ve kendini ifade etme alanında güçlü etkiler taşıyor. Yeni bir hobi ya da ilgi alanı keşfedebilirsiniz. Başlangıçta sadece keyif için yaptığınız bir şey, zamanla büyük bir başarıya dönüşebilir.

Yengeç: Kariyerde Yükseliş Dönemi

Yengeç burçları için sahne ışıkları yanıyor. Kariyer alanında önemli fırsatlar kapınızı çalabilir. Kendinize olan güveniniz artarken, hedeflerinize ulaşmak için güçlü bir motivasyon hissedeceksiniz. Bu süreçte atılan adımlar uzun vadeli başarı getirebilir.

Boğa: Zihinsel Yenilenme ve Güçlenme

Boğa burçları için bu Yeni Ay, iç dünyada bir dönüşüm anlamına geliyor. Son dönemde yaşanan kararsızlıklar yerini daha net ve güçlü düşüncelere bırakabilir. Kendinize olan inancınızı yeniden kazanarak, hedeflerinize daha kararlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz.

(Parade, Takvim Foto Arşiv)